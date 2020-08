Zum fünften Mal in Folge hat Das Erste die Endspiele um die Fußball-Landespokale übertragen. Insgesamt hat man am Samstag 19 Spiele in einer Konferenz gezeigt, wirklich viel reißen konnte man damit aber nicht. Ab 14:40 Uhr waren nur etwas mehr als eine Million Zuschauer mit dabei und der Marktanteil blieb bei 9,4 Prozent hängen. Trotz einer Reichweiten-Steigerung auf 1,09 und 1,41 Millionen Zuschauer konnten auch die beiden anderen Live-Übertragungen den Marktanteil nicht in den zweistelligen Bereich treiben. Lediglich bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ab 17:45 Uhr mit 9,8 Prozent recht gut.

Während Das Erste mit Sport also keine zweistelligen Marktanteile am Nachmittag und Vorabend einfahren konnte, gelang dem ZDF das mit einem Mix aus "Stadt, Land, Lecker", "Bares für Rares", "Länderspiegel", "plan b" und "SOKO Wien". Vergleichsweise gut mit Sport lief es für Sat.1: Das DTM-Rennen vom Lausitzring hatte zwar nur 650.000 Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit aber 8,4 Prozent Marktanteil drin. Das war der höchste Marktanteil, den Sat.1 in der laufenden Saison mit einem DTM-Rennen eingefahren hat. Vorberichterstattung und Highlights floppten aber mit 5,2 und 3,8 Prozent.

In richtig starker Verfassung präsentierten sich derweil die Tier-Formate bei Vox. "Der Hundeprofi" holte ab 16:55 Uhr tolle 14,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 850.000 Menschen sahen zu. Die gleiche Reichweite hatte danach auch "Hundkatzemaus", das bei den Werberelevanten ebenfalls auf starke 11,1 Prozent kam. Und auch "Das geheime Leben unserer Haustiere" erreichte danach noch sehr gute 9,3 Prozent. In der Primetime musste man dann deutlich kleinere Brötchen backen, die Filme lagen unter dem Senderschnitt. Dank der starken Tief-Formate erreichte Vox aber trotzdem einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent.