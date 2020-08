In der vergangenen Woche hat der NDR mit der Rateshow "Kaum zu glauben" einen neuen Rekord eingefahren (DWDL.de berichtete). In dieser Woche setzte man auf ein Best-Of und erzielte ebenfalls sehr gute, aber keine Rekord-Quoten. 1,29 Millionen Zuschauer sahen sich die "außergewöhnlichsten" Momente in der Geschichte der Sendung an, beim Gesamtpublikum entsprach das 5,2 Prozent Marktanteil. Im NDR-Gebiet waren sogar 9,0 Prozent drin.

Doch so gut die Werte auch waren: Im MDR lief es für die "Schlagerparty mit Ross Antony" noch besser. Hier sahen 1,40 Millionen Menschen zu, damit waren bundesweit 5,6 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Ross Antony auf 2,1 Prozent, auch damit kann man beim Sender zufrieden sein. Der anschließende Box-Abend kam nur noch auf 320.000 Zuschauer sowie 2,1 bei allen und 0,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern.

Erfolgreichster Nischensender in der Zielgruppe war am Samstag ProSieben Maxx, das 2,3 Prozent Tagesmarktanteil erzielte. Zu verdanken hat man das auch einer starken Daytime - "Shipping Wars - Die Transporter" lag zwischen 14:45 und 18:30 Uhr bei durchweg mehr als 2,0 Prozent Marktanteil, in der Spitze wurden 4,9 Prozent gemessen. "In Teufels Küche mit Gordon Ramsay" erzielte in der Primetime 2,1 Prozent und auch "SmackDown" und die "WWE SummerSlam Week" lagen am späten Abend bei guten 2,0 und 3,6 Prozent.





Zufrieden sein kann man auch bei Sixx, wo die "Promi Big Brother"-Late-Night am späten Abend 5,0 Prozent Marktanteil holte, 360.000 Menschen sahen sich die Show ab Mitternacht noch an. Das half auch den "Killer-Paaren", die im Anschluss weit über dem Senderschnitt lagen. Eine neue Ausgabe von "Sweet & Easy - Enie backt" war am Nachmittag zu 2,0 Prozent gut, zwei Wiederholungen erreichten sogar 2,8 und 2,5 Prozent.

Und dann noch ein kurzer Blick auf Tele 5, das am Samstag die britische Miniserie "A Very English Scandal" ausgestrahlt hat. Mit Reichweiten zwischen 150.000 und 170.000 war das Interesse an den drei Folgen recht überschaubar, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe schwankte zwischen 0,7 und 1,1 Prozent. Damit war die Serie kein großer Erfolg, lag aber in etwa auf Höhe des Senderschnitts.