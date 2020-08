am 24.08.2020 - 09:34 Uhr

Wie es aussieht, wenn sich heimlich verliebte Menschen ihrem Schwarm offenbaren, kann man seit Sonntag im RTL-Programm sehen. Genau das ist nämlich das Konzept des neuen Formats "Heimlich verliebt" - zum Start interessierte das aber noch recht wenige Zuschauer. Nur 1,59 Millionen Menschen schalteten am Vorabend ein, 490.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum blieb so bei mageren 7,9 Prozent hängen.

Damit musste sich der RTL-Neustart auch hinter "Hot oder Schrott" einsortieren, das Vox-Format erreichte 510.000 junge Zuschauer und 8,0 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,28 Millionen allerdings unter der von "Heimlich verliebt". Davor meldete sich "Einmal Camping, immer Camping" mit gute Quoten zurück, 1,14 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, in der Zielgruppe entsprach das 8,1 Prozent.

In Sat.1 konnte sich die Abspeckshow "Mein Hund, die Kilos und ich" nach dem verkorksten Start in der vergangenen Woche etwas steigern, liegt aber weiterhin recht deutlich unter dem Senderschnitt. Es ging von 700.000 auf 830.000 Zuschauer nach oben, der Zielgruppen-Marktanteil kletterte von 5,1 auf 6,2 Prozent.

Bei Nitro meldete sich am Sonntagnachmittag unterdessen die Dokusoap "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" zurück. Das Ergebnis ist durchwachsen, während die erste Folge bei schwachen 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb, waren für Ausgabe zwei im Anschluss immerhin 1,9 Prozent drin. Staffel eins erzielte im vergangenen Jahr durchschnittlich 1,9 Prozent, damals waren bei den zehn Folgen im Mittel 160.000 Zuschauer mit dabei. Dort lag man auch jetzt: Folge eins hatte am Sonntag 150.000, Folge zwei eben diese 160.000 Zuschauer.