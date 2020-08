In diesem Jahr läuft "Promi Big Brother" in Sat.1 nicht nur erstmals drei Wochen lang, beim Sender hat man sich zudem dazu entschieden, das Format in der letzten Woche täglich um 20:15 Uhr auf Sendung zu schicken. Nun lief der Große Bruder erstmals auch dienstags zur besten Sendezeit und erzielte auch da gute Quoten. 910.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei, das entsprach 12,8 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr in der Zielgruppe erfolgreicher. Insgesamt schalteten 1,83 Millionen Menschen ein.

Für Sat.1 sind das gute Nachrichten, denn ein wenig Risiko steckte schon in der Ankündigung, das Format täglich um 20:15 Uhr auszustrahlen. Doch der Plan scheint aufzugehen. Weniger gut präsentierte sich im Anschluss am Dienstag aber "Promis Privat", das den guten Vorlauf nicht nutzen konnte und auf 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückfiel, insgesamt schalteten 810.000 Menschen ein. RTL schickte um 20:15 Uhr derweil ein Special seiner "Versicherungsdetektive" auf Sendung, Patrick Hufen und Timo Heitmann blickten darin auf die kuriosesten Fälle der letzten zehn Jahre zurück. Mit 1,56 Millionen Zuschauern war das Interesse aber sehr überschaubar. In der werberelevanten Zielgruppe sorgten 650.000 Zuschauer zudem für schlechte 9,1 Prozent. Weiterhin nicht gut läuft es außerdem für die Reality-Schiene am späten Dienstagabend. "Like Me - I’m Famous" steigerte sich zwar leicht auf 8,5 Prozent, blieb damit aber trotzdem weit unter dem Senderschnitt hängen. Und "Paradise Hotel" war mit 7,2 Prozent ebenfalls ein Flop.

Einen vergleichsweise guten Tag erlebte RTL dagegen am Nachmittag. "Punkt 12" sorgte bereits für 19,0 Prozent Marktanteil und das half auch den beiden "Superhändler"-Folgen, die 14,1 und 11,4 Prozent erzielten. Danach lag auch "Kitsch oder Kasse" mit 11,1 Prozent im zweistelligen Bereich und "Hensslers Countdown" war mit 9,8 Prozent so stark wie seit mehreren Wochen nicht mehr.