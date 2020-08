Seit März sind viele TV-Serien unter besonderen Bedingungen produziert worden - und nun kann man sich nach und nach die Ergebnisse ansehen. Am Dienstag ist "In aller Freundschaft" in die neue Staffel gestartet - die Folgen wurden weitestgehend unter strengen Corona-Auflagen produziert. Und das sieht man dem ARD-Dauerbrenner auch an, die Charaktere halten in der Serie auffällig viel Abstand.

Die Quoten waren trotzdem gut: 4,18 Millionen Menschen schalteten zum Staffelstart ein, der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Im Vergleich zu den letzten Wochen, als Das Erste nur Wiederholungen zeigte, stieg die Reichweite um mehr als eine Million an. Dennoch gibt es noch Luft nach oben, normalerweise kommt der Sender mit neuen Folgen auf deutlich mehr als viereinhalb Millionen Zuschauern.

Geschlagen geben musste sich "In aller Freundschaft" am Dienstag auch dem Vorprogramm: "Die Kanzlei" versammelte 4,94 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das ist ein neuer Bestwert für die laufende Staffel. Mit den erzielten 17,6 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein, außerdem war damit auch der Tagessieg beim Gesamtpublikum drin. Nicht einmal die "Tagesschau" hatte noch mehr Zuschauer, lief mit einer Reichweite von 4,84 Millionen aber natürlich trotzdem stark.





Erfolgreichstes ZDF-Format am Dienstag waren mal wieder die "Rosenheim-Cops", die es am Vorabend auf 3,73 Millionen Zuschauer und 15,2 Prozent Marktanteil brachten. In der Primetime kam eine "ZDFzeit"-Doku über Kreuzfahrten nur auf 2,60 Millionen Zuschauer und 9,3 Prozent. Damit hätte man sich fast sogar dem kleinen Schwestersender ZDFneo geschlagen geben musste. Dort unterhielt eine Wiederholung von "Friesland" 2,53 Millionen Zuschauer, 9,0 Prozent Marktanteil waren die Folge. "Nord Nord Mord" steigerte sich danach sogar noch minimal auf 9,1 Prozent, 1,87 Millionen Zuschauer waren ab 21:45 Uhr mit dabei.