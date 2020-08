am 26.08.2020 - 09:27 Uhr

Vox hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent beendet und war damit in der klassischen Zielgruppe der drittstärkste Sender. Die Kölner lagen noch vor ProSieben, das sich mit 7,3 Prozent zufrieden geben musste. Zurückzuführen ist das allen voran auf große Unterschiede in der Primetime: Bei Vox erreichte eine neue Folge von "Hot oder Schrott" 7,7 Prozent Marktanteil, 970.000 Menschen sahen insgesamt zu.

ProSieben hatte da nichts entgegenzusetzen und ging mit seiner Rankingshow "Darüber seufzt die Welt: Die emotionalsten Augenblicke" völlig unter. Nur 720.000 Zuschauer schalteten ein, im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Reichweite damit fast halbiert. In der Zielgruppe wurden nur ganz schwache 5,8 Prozent gemessen, schlechter lief es für das Format noch nie. Und die für ProSieben schlechten Nachrichten gehen weiter: Die "o2 Music Hall" fiel am späten Abend sogar noch auf 2,3 Prozent zurück. Nur 170.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen sich das Musik-Format an.

Vox dagegen drehte später am Abend auf. Eine alte Folge von "Hot oder Schrott" hatte ebenso wie die frische Episode um 20:15 Uhr im Durchschnitt 970.000 Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf 9,9 Prozent. "Prominent" kam später noch auf 8,1 Prozent.

Wäre es am Vorabend besser für Vox gelaufen, hätte man auch noch einen höheren Tagesmarktanteil erzielen können. "Das perfekte Dinner" blieb allerdings bei schwachen 4,2 Prozent Marktanteil hängen und auch "First Dates" konnte mit 6,7 Prozent nicht wirklich überzeugen. Verlass war dagegen auf "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen", die beiden Formate holten 10,8 und 9,6 Prozent. Dazwischen tat sich "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit 6,0 Prozent schwer.