1,94 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend "Promi Big Brother", das wie in dieser Woche durchgängig bereits um 20:15 Uhr begann - das war die höchste Reichweite der gesamten Staffel. Im Vergleich zum Mittwoch fanden wieder über 200.000 Zuschauer zu dem Format zurück. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent wieder deutlich besser aus als noch am Mittwoch, als der Marktanteil von 10,7 Prozent zurück gegangen war.

Vergleiche mit den vergangenen Jahren sind freilich schwierig, weil Sat.1 sich diesmal entschieden hat, die Staffel nicht nur um eine Woche zu verlängern, sondern auch deutlich mehr Sendungen nicht erst am späteren Abend, sondern schon um 20:15 Uhr ins Rennen zu schicken. Im vergangenen Jahr kam das Halbfinale von "Promi Big Brother" um 22:15 Uhr auf eine ähnlich hohe Reichweite wie diesmal um 20:15 Uhr. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zu späterer Stunde aber natürlich deutlich höher bei über 15 Prozent.

Fraglos eine Enttäuschung bleibt unterdessen "Promis Privat", mit dem Sat.1 schon in den letzten Tagen im Anschluss an "Promi Big Brother" nicht punkten konnte und das auch am Donnerstag mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen viel zu wenig aus dem Vorlauf machte. 510.000 Zuschauer sahen hier im Schnitt zu. Fast genauso viel wechselten lieber rüber zu Sixx, wo die "Promi Big Brother - Late Night Show" 490.000 Zuschauer erreichte und damit ebenfalls einen Reichweiten-Rekord für diese Staffel markierte. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 3,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,8 Prozent Marktanteil erzielt - ein Vielfaches des Sixx-Senderschnitts.

Schlechte Nachrichten kommen für Sat.1 unterdessen auch aus dem Vorabend, wo "K11" die ermutigenden Werte aus dem Frühjahr nun nicht bestätigen kann. Am Donnerstag fiel die Reichweite mit nur noch 730.000 Zuschauern sogar auf einen neuen Tiefstwert. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei nur 5,7 Prozent. "Auf Streife - Die Spezialisten" kam danach sogar nur auf 5,2 Prozent Marktanteil, "Genial daneben - Das Quiz" blieb mit 4,4 Prozent auf dem gewohnt miserablen Niveau.