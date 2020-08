Anlässlich der Beschlüsse von Ministerpräsidenten und Kanzlerin zum weiteren Vorgehen in der Corona-Bekämpfung gab's am Donnerstag mal wieder die einst alltäglichen Corona-Sondersendungen bei ARD und ZDF - von den einstigen Höchstwerten waren die Quoten aber ein ganzes Stück entfernt. Während das "ZDFspezial" um 19:22 Uhr 2,75 Millionen Zuschauer verfolgten, was 13,1 Prozent Marktanteil entsprach, kam das "ARD-Extra" um 20:15 Uhr mit 4,45 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Der Tagessieg ging aber an die "Tagesschau", die um 20 Uhr 4,7 Millionen Zuschauer im Ersten eingeschaltet hatten. 18,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Den dreifachen Sieg des Ersten machte die Wiederholung von "Geisterschiff - Der Usedom-Krimi" perfekt. Die kam mit 4,56 Millionen Zuschauer auf einen Marktanteil von 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum und setzte sich damit gegen eine "Bergretter"-Wiederholung im ZDF durch, die mit 3,9 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 14,4 Prozent erzielte, ähnlich viele wie das "heute-journal" im Anschluss. Bei den jüngeren Zuschauern kam der ARD-Krimi auf 5,4 Prozent Marktanteil, die "Bergretter" auf 6,9 Prozent.

Auch wenn die drei meistgesehenen Sendungen im Ersten liefen: Der Tagesmarktführer hieß trotzdem ZDF, das mal wieder einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 15,0 Prozent erzielte, während Das Erste sich mit 11,7 Prozent begnügen musste. RTL als stärkster Privatsender beim Gesamtpublikum war mit 7,3 Prozent abgeschlagen. Das ZDF konnte sich wieder auf einen bärenstarken Nachmittag verlassen, wo "Bares für Rares" 22,9 Prozent, die "Rosenheim-Cops" am Nachmittag sogar 26,3 Prozent Marktanteil erzielten. Am Vorabend kam "SOKO Stuttgart" auf 17,8 Prozent Marktanteil. Am Abend kam "Maybrit Illner" mit 2,24 Millionen Zuschauern auf 13,1 Prozent Marktanteil, Markus Lanz talkte am späten Abend vor 1,38 Millionen Zuschauern, was 14,8 Prozent Marktanteil entsprach.