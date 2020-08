Super RTL ist mit seinen Filmen am Freitagabend meist sehr erfolgreich unterwegs - doch die Werte in dieser Woche lassen nochmal besonders aufhorchen: Der Film "Ich - Einfach unverbesserlich" erreichte insgesamt 890.000 Zuschauer und erzielte damit schon beim Gesamtpublikum sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil sogar auf herausragend 6,4 Prozent an. Man muss bis ins Jahr 2017 zurückgehen, um eine bessere Primetime-Quote bei Super RTL zu finden - und stößt dort im September wieder auf die Minions: Der gleiche Film kam damals sogar auf über 8 Prozent Marktanteil.

Super RTL setzte sich damit um 20:15 Uhr gegen Vox, RTLzwei und Kabel Eins durch. Bei Vox ließ sich der "Bones"-Abend mit 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gewohnt mau an, dann ging's aber Stück für Stück nach oben, nach 22 Uhr wurden schon 7,2 Prozent erzielt, eine Stunde später sogar 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Kabel Eins verharrte hingegen den ganzen Abend über bei mäßigen Marktanteilen zwischen 4 und 5 Prozent für "Navy CIS" und "Navy CIS: New Orleans" und legte erst nach Mitternacht deutlich zu. RTLzwei wiederum zeigte um 20:15 Uhr den Film "Terminator - Die Erlösung" und erreichte damit ordentliche 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - sortierte sich aber eben hinter Super RTL ein. "Terminator" kam im Anschluss auf 6,0 Prozent, nach Mitternacht wurden die Quoten mit "Red Heat" dann zweistellig.

Ein unspektakulärer Freitagabend war's unterdessen für RTL und ProSieben. Bei RTL kamen "Die 100 emotionalsten Augenblicke" auf 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ProSieben erreichte mit "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück" 10,0 Prozent in der Zielgruppe. Kein Erfolg ist dem Sender allerdings weiterhin mit der Ausstrahlung von "4 Blocks" beschieden. Ab kurz vor 23 Uhr sackte der Marktanteil zunächst auf 5,5 Prozent ab, ehe eine weitere Folge 6,7 Prozent erzielte - beides in jedem Fall Werte weit unterm Senderschnitt. Auch RTL tat sich später am Abend schwer: Eine Wiederholung von "Hotel Verschmitzt" blieb bei mageren 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.