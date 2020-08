Der Disney Channel hat am Samstag fast den ganzen Tag über Folgen seiner Zeichentrickserie "Phineas und Ferb" ausgestrahlt. Und während Reichweiten und Marktanteile in den früheren Morgenstunden noch im nicht messbaren Bereich (also bei 0,0) lagen, steigerte sich die Serie schnell über den Senderschnitt. Bereits ab 8:20 Uhr lag die erste Folge bei mehr als 2,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Kurz vor der Mittagszeit waren dann sogar bis zu 4,8 Prozent drin.

Nach einem kurzen Durchhänger am späten Nachmittag, ging es am Vorabend wieder bergauf. So sahen ab 19:50 Uhr im Schnitt 390.000 Menschen zu, in der Zielgruppe entsprach das sehr guten 3,8 Prozent. Und auch in der Primetime gab es kein Entkommen von der Zeichentrickserie: "Phineas und Ferb: Quer durch die 2. Dimension" unterhielt 400.000 Zuschauer 180.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug sehr gute 2,8 Prozent. Als man am späten Abend mit "Die Schneekönigin: Im Spiegelland" nicht mehr auf "Phineas und Ferb" setzte, waren noch 1,9 Prozent Marktanteil drin.

Durch die Marathon-Programmierung erzielte der Disney Channel am Samstag einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 2,0 Prozent. Damit musste man sich in der Nische nur ZDFinfo und ZDFneo geschlagen geben, Super RTL war mit 1,6 Prozent ein gutes Stück schlechter unterwegs.





Bei der Konkurrenz aus Köln lief es allen voran nach 20:15 Uhr schlechter als für den Disney Channel. So unterhielt Super RTL mit dem Film "Haben Sie das von den Morgans gehört?" nur 320.000 Zuschauer, das führte zu 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Criminal Confessions - Mörderische Geständnisse" erreichte danach nur noch 1,1 Prozent. Auch "Angelo!" tat sich am Vorabend mit in der Spitze 1,4 Prozent schwer, "Alvinnn!!! Und die Chipmunks" sowie "Wow - Die Entdeckerzone" liefen davor mit 2,7 und 2,8 Prozent deutlich besser.