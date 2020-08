Die Datingshow "Heimlich verliebt" war für RTL auch in der zweiten Woche kein Erfolg - doch der Trend zeigt zumindest in die richtige Richtung. Hatte die Premiere in der vergangenen Woche noch weniger als 8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren können, so kratzte man nun immerhin schon an der 10-Prozent-Marke. Mit 630.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern steigerte sich das Format auf immerhin 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,84 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, eine viertel Million mehr als noch in der vergangenen Woche. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass "Heimlich verliebt" im Vergleich zum Vorprogramm knapp die Hälfte der Zuschauer verlor: "RTL aktuell" zählte nämlich noch 3,63 Millionen Zuschauer.

Damit sind die Quotensorgen am Sonntagvorabend bei RTL aber zumindest nicht mehr ganz so groß wie bei Sat.1. Dort kam die Hunde- und Hundehalter-Abnehmshow "Mein Hund, die Kilos und ich" auch in der dritten Woche nicht über ernüchternde 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus - im Vergleich zur Vorwoche ging es also sogar wieder 0,7 Prozentpunkte nach unten. 790.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt, auch das waren etwa 40.000 weniger als noch sieben Tage zuvor. Vom leichten Aufschwung der Vorwoche ist also bereits wieder nichts mehr zu spüren.

Marktführer beim jüngeren Publikum war am Sonntagvorabend stattdessen ProSieben, wo "Galileo" zwar auch nicht überragend lief, aber mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem guten Niveau lag. 1,14 Millionen Zuschauer sahen hier im Schnitt insgesamt zu. Vox musste sich um 18:10 Uhr zunächst noch mit mageren 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Einmal Camping, immer Camping" zufrieden geben, "Hot oder Schrott" steigerte sich danach aber auf ordentliche 7,8 Prozent Marktanteil.

Beim jüngeren Publikum bemerkenswert erfolgreich war Das Erste mit dem "Weltspiegel". Der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei 8,1 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt. Für den "Weltspiegel" war es die höchste Quote in dieser Altersgruppe seit Ende März. Beim Gesamtpublikum blieb die Ausbeute mit 1,96 Millionen Zuschauern und 7,8 Prozent hingegen deutlich hinter den Normalwerten des Ersten zurück. Meistgesehene Vorabend-Sendung beim Gesamtpublikum war stattdessen "Terra X" im ZDF. "Söhne der Sonne" erzielte dort mit 3,79 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb "Terra X" mit 5,6 Prozent Marktanteil diesmal blass.