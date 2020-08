Die Taktik, die Zuschauer in diesem Jahr nochmal über ihre Wunsch-"Tatorte" entscheiden zu lassen und diese zu zeigen, zahlt sich für Das Erste aus: Auch die Wiederholungen erzielen in diesem Sommer sehr gute Quoten. Gegen den Wiener "Tatort: Die Faust" war jedenfalls auch an diesem Sonntag für die Konkurrenz nicht anzukommen. 6,59 Millionen Zuschauer sahen sich den Krimi an, was 21,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Stärkster Verfolger war hier das ZDF, das ebenfalls nur eine Wiederholung zeigte und mit "Frühling - Wenn Kraniche fliegen" 4,16 Millionen Zuschauer erreichte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der "Tatort" um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 15,7 Prozent ebenfalls an die Spitze. Hier belegte ProSieben den ersten Verfolger-Posten. Der Film "Baywatch" sorgte auch bei der dritten Ausstrahlung nämlich nochmal für starke Quoten und holte 14,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,97 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 6,9 Prozent entsprach.

Doch auch bei RTL und Sat.1 lief's gar nicht so schlecht. RTL erreichte mit "Pacific Rim: Uprising" 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Willkommen bei den Hartmanns" lag in Sat.1 mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe klar über dem Senderschnitt. Alle drei großen Privatsender konnten das Quotenniveau am späteren Abend allerdings nicht halten. Bei ProSieben blieben die "Taffen Mädels" mit 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe immerhin noch knapp im zweistelligen Bereich, "Renegades" musste sich bei RTL mit 9,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben, "Kokowääh" kam in Sat.1 nur noch auf 7,5 Prozent.

Bei Vox konnte sich "Grill den Henssler" nach dem Einbruch in der vergangenen Woche, als die Kochshow gegen die Champions League antreten musste, wieder auf das Normalniveau berappeln und legte auf 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu. 1,48 Millionen Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei. "Prominent" steigerte sich im Anschluss auf starke 10,8 Prozent Marktanteil. Auch "Yes, wie camp" bei Kabel Eins ließ den Tiefstwert der vergangenen Woche hinter sich und legte wieder zu - blieb mit 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber etwas hinter den Werten vor zwei Wochen zurück. Ein Abend zum Vergessen war's hingegen für RTLzwei, wo der Film "Heartbeats" mit nur 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gnadenlos floppte. Auch "Pitch Black - Planet der Finsternis" blieb später am Abend mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent weit unterm Soll.