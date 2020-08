Das insbesondere im Süden Deutschlands ziemlich verregnete Wetter lockte am Sonntag mehr Zuschauer vor den Fernseher als in den letzten Wochen und bescherte den Shows am Sonntag(vor)mittag steigende Quoten. Insbesondere "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross legte mit der letzten regulären Ausgabe für dieses Jahr massiv zu und erreichte mit 1,81 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite der gesamten Staffel. Im Vergleich zur Vorwoche schalteten über 400.000 Zuschauer mehr ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 17,6 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Dass diese Staffel corona-bedingt bis zuletzt ohne Publikum vor Ort produziert werden musste, hat dem Erfolg der Sendung unterdessen keinen Abbruch getan. Mit im Schnitt knapp über eineinhalb Millionen Zuschauern für die 16 Sendungen erreichte "Immer wieder sonntags" in etwa genauso viele Zuschauer wie 2019, 2018 und 2017. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag im Schnitt über diese Staffel bei knapp über 15 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit im Schnitt 6,6 Prozent sogar der beste Wert seit sechs Jahren erzielt.

Für den "ZDF-Fernsehgarten" ist die Saison noch nicht vorbei, Andrea Kiewel meldet sich noch bis Anfang Oktober aus Mainz. Dort fällt die Saison-Bilanz bislang allerdings etwas durchwachsener aus, die durchschnittliche Reichweite liegt bislang rund 200.000 niedriger als im Vorjahr. An diesem Sonntag sah es aber auch für den "Fernsehgarten" sehr gut aus: 2,09 Millionen Zuschauer wurden hier gezählt, das war die höchste Reichweite seit Mitte Juni. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 16,8 Prozent an, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,9 Prozent Marktanteil diesmal richtig gut aus.

Freuen kann man sich beim ZDF auch über das gute Abschneiden des "Duells der Gartenprofis" direkt im Anschluss. Eine erste Folge kam ab kurz nach 14 Uhr mit 1,97 Millionen Zuschauern auf starke Marktanteile von 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge startete um kurz vor 15 Uhr und musste somit gegen die Formel 1 ran. Angesichts dessen kann man mit 1,77 Millionen Zuschauern und 11,6 Prozent Marktanteil ebenfalls noch zufrieden sein. Bemerkenswert war dabei vor allem der weiter hohe Erfolg beim jüngeren Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen hielt sich der Marktanteil mit 8,0 Prozent weit überm Senderschnitt.