RTLzwei lag am Dienstagabend durchweg vor Vox - dieses Bild hatte in den vergangenen Monaten Seltenheitswert. Mit der Rückkehr von "Hartz und herzlich" verzeichnete man in Grünwald aber 1,02 Millionen Zuschauer, bei Vox kam der Neustart "Altes Haus sucht Mitbewohner" nur auf 760.000 Zuschauer. Während Vox so bei sehr mageren 2,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hängen blieb, waren für RTLzwei 3,8 Prozent drin.

Und auch in der Zielgruppe war es eine eindeutige Sache: Die Doku-Reihe verzeichnete zum Staffelstart sehr gute 7,5 Prozent Marktanteil, während sich das Generationen-Experiment mit nur 4,8 Prozent zufrieden geben musste. Am späten Abend steigerte sich bei Vox "Das Beste für Mein Kind - Wir erziehen anders" leicht auf 5,3 Prozent Marktanteil, aber auch damit wird man beim Sender kaum zufrieden sein. Bei RTLzwei trieb "Love Island" den Marktanteil auf 8,5 Prozent nach oben. 600.000 Menschen sahen sich die Realityshow am späten Abend noch an. Noch beeindruckender ist, wie "Love Island" bei den ganz jungen Zuschauern abgeschnitten hat: In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen erzielte die Show 22,2 Prozent Marktanteil.

Durch eine spürbar bessere Daytime landete Vox am Ende des Tages aber trotzdem knapp vor RTLzwei. Mit 5,8 zu 5,7 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe war der Abstand aber ziemlich gering. Und auch Kabel Eins lag mit 5,6 Prozent durchaus in Schlagdistanz. Dort setzte man in der Primetime allerdings auf Spielfilme: "Monsieur Claude und seine Töchter" kam auf 1,04 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 6,9 Prozent gemessen. "Mission Impossible" fiel danach auf 4,9 Prozent zurück.





Und noch ein kurzer Blick in die Nische, wo TLC am Dienstag aufhorchen ließ. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,5 Prozent erzielte der Discovery-Sender etwa doppelt so viel wie normal. Schon zu Beginn der Primetime verzeichnete man mit einer Folge "Mein Leben mit 300 kg" sehr gute 1,8 Prozent, das Format steigerte sich später noch auf 2,1 Prozent. Nach Mitternacht holte "Evil - Gesichter des Bösen" sogar noch einmal deutlich bessere 3,1 Prozent.