Das Erste hat mit der Übertragung der Tour de France am Samstag erstmals in diesem Jahr gute Quoten eingefahren. Lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bislang stets im einstelligen Bereich, waren jetzt 11,9 Prozent drin. 1,42 Millionen Zuschauer sahen sich die achte Etappe an, das ist die zweitbeste Reichweite für die Frankreich-Rundfahrt in diesem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,8 Prozent ebenfalls gut.

Und auch Eurosport erzielte mit der achten Etappe gute Quoten: 330.000 Zuschauer sahen sich die knapp viereinhalbstündige Übertragung an, damit kam der Sender auf insgesamt 2,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 1,7 Prozent gemessen. Damit lag die Tour de France bei Eurosport deutlich über dem Senderschnitt. Die Übertragungen von den US Open taten sich danach aber schon deutlich schwerer. Sowohl am Vorabend als auch in der Primetime holte Eurosport damit nur jeweils 0,6 bei allen und 0,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Auch im Ersten gingen die Quoten nach der Tour de France zurück. 1,32 Millionen Menschen sahen sich den Sprint von Frauen und Männern bei der Triathlon WM an, das entsprach 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Doku "Franz Beckenbauer: Der Ball war mein Freund" kam danach sogar nur noch auf 7,2 Prozent. Besser lief es für Das Erste dann wieder in der Primetime: Mit dem Liebesdrama "Eine Almhütte für Zwei" unterhielt man 3,13 Millionen Zuschauer, 11,9 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Der Primetime-Sieg ging aber an das ZDF, das eine alte "Wilsberg"-Folge wiederholte und damit 4,52 Millionen Menschen vor den TV-Geräten fesselte. 17,2 Prozent Marktanteil sind ein starker Wert. Eine alte Folge von "Die Chefin" kam danach noch auf 3,75 Millionen Zuschauer und 15,3 Prozent.