Die ersten Plätze in den Tagescharts waren durch die Öffentlich-Rechtlichen belegt: Das Erste und das ZDF lagen dank "Tatort" und Fußball auch bei den 14- bis 49-Jährigen ganz vorne. Erfolgreichster Privatsender in der Primetime war am Sonntag ProSieben. Mit dem Film "Nur ein kleiner Gefallen" verzeichnete man 1,01 Millionen Zuschauer im werberelevanten Alter, der Marktanteil lag bei guten 11,3 Prozent. Insgesamt schalteten 1,85 Millionen Menschen ein.

Auch Sat.1 wusste zu überzeugen, mit "Fack ju Göhte" unterhielt man 850.000 junge Zuschauer, das entsprach 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,34 Millionen. Sowohl ProSieben als auch Sat.1 mussten später etwas abgeben, hielten sich aber noch über dem Senderschnitt. Bei ProSieben erreichte "John Wick" 10,4 Prozent, in Sat.1 war "Independence Day" noch für 8,6 Prozent gut.

Ziemlich schwer tat sich in der Primetime dagegen RTL: Mit dem Animationsfilm "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" unterhielt man lediglich 1,40 Millionen Zuschauer, 800.000 davon kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das bedeutete Platz fünf im Zielgruppen-Ranking hinter dem Ersten, dem ZDF, ProSieben und Sat.1, nur 8,7 Prozent Marktanteil wurden zur besten Sendezeit ermittelt. "Welcome to the Jungle" fiel danach sogar noch auf 7,5 Prozent.





Am Vorabend kommen RTL und Sat.1 derweil weiterhin nicht auf einen grünen Zweig. So lag die dritte Ausgabe von "Heimlich verliebt" bei RTL bei 8,7 Prozent, "Meid Hund, die Kilos und ich" lief in Sat.1 mit 5,7 Prozent noch einmal ein ganzes Stück schlechter. Während das Sat.1-Format bei 790.000 Gesamtzuschauern hängen blieb, kam RTL immerhin auf 1,48 Millionen. "Heimlich verliebt" hatte damit mehr Zuschauer als der "Schlümpfe"-Film in der Primetime, mit 5,9 Prozent Marktanteil lief es trotzdem enttäuschend.

Dass RTL am Ende mit 10,0 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stärkster Sender war, ist in erster Linie auf das Formel-1-Rennen aus Italien zurückzuführen. Das kam auf 25,1 Prozent Marktanteil, mehr als vier Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Auch "RTL Aktuell" überzeugte am Sonntag mit starken 17,3 Prozent. ProSieben (8,3 Prozent) und Sat.1 (6,4 Prozent) erreichten trotz ihrer eigentlich guten Primetime schlechte Tageswerte, Grund dafür sind überwiegend tief einstellige Marktanteile in der Daytime.