Das ZDF ist am Mittwoch nach 20:15 Uhr der erfolgreichste Sender gewesen. "Aktenzeichen XY" erreichte 4,71 Millionen Zuschauer, damit waren 16,5 Prozent Marktanteil drin. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr war mit 5,15 Millionen Zuschauern noch erfolgreicher. Rudi Cerne brachte es auch beim jungen Publikum auf starke Werte: 12,4 Prozent holte "XY" bei den 14- bis 49-Jährigen, damit war die ZDF-Sendung der erste Verfolger vom "Sommerhaus der Stars" bei RTL. Das "heute journal" erzielte im Anschluss bei den jungen Zuschauern ebenfalls sehr gute 12,5 Prozent.

Gestartet ist "Aktenzeichen XY" übrigens erst um 20:30 Uhr, Grund dafür ist ein "ZDF spezial", das der Sender im Anschluss an die "heute"-Nachrichten zeigte. Darin ging es um das Feuer im griechischen Flüchtlingslager Moria, 2,55 Millionen Menschen sahen sich die Sondersendung an. "heute" verzeichnete zuvor noch 3,58 Millionen Zuschauer. Im Ersten kam ein "Brennpunkt" zum gleichen Thema ab 20:15 Uhr auf 3,95 Millionen Zuschauer und 14,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Mit dem Film "Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft" unterhielt Das Erste danach noch 3,78 Millionen Menschen, 13,2 Prozent Marktanteil waren die Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen war für den Film mit 5,4 Prozent erwartungsgemäß nichts zu holen, der "Brennpunkt" lag zuvor noch bei 9,8 Prozent. Mit "Plusminus" rutschte Das Erste ab 22 Uhr dann auch insgesamt in den einstelligen Bereich, 2,28 Millionen Zuschauer entsprachen hier 9,7 Prozent Marktanteil.