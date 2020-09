Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Wie in der vergangenen Woche schon angekündigt, steht auf Platz 1 der größten Aufwertungen bei den endgültig gewichteten Quoten diesmal - zumindest in Sachen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - die "heute-show" ganz oben, auch wenn es sich noch nicht um eine reguläre Folge, sondern nur um eine Reportage von Fabian Köster und Lutz van der Horst gehandelt hat. Deren Reichweite legte nachträglich - vor allem durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg, also beispielsweise durch Aufnahme auf Festplattenrekorder - noch um 210.000 auf über drei Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde von ohnehin schon guten 13,3 auf stolze 15,0 Prozent nach oben gesetzt.

Daneben sticht vor allem ins Auge, dass es die RTLzwei-Datingshow "Love Island" gleich drei Mal in unsere Top 10 geschafft hat. Bemerkenswert dabei: Im Lauf der Woche nahm der Anteil derer, die die Sendung zeitversetzt angeschaut haben, immer weiter zu. Die Auftaktfolge, die allerdings auch noch um 20:15 Uhr lief, bekam nachträglich in der endgültig gewichteten Reichweite 60.000 Zuschauer obendrauf, am Dienstag waren es schon 60.000, am Donnerstag 110.000 und für die Sonntags-Ausgabe ging's schließlich um 160.000 Zuschauer nach oben - von zunächst ausgewiesenen 460.000 auf 620.000. Auch in der Zielgruppe wurden die Zugewinne im Lauf der Woche immer höher, seit Donnerstag lagen sie bei mehr als einem Prozentpunkt, am Sonntag schließlich bei 1,5 Prozentpunkten. Der Wochenschnitt verbesserte sich damit deutlich von vorläufig gewichteten 7,2 auf endgültig gewichtete 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14-49.

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.08.-06.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Neben "Love Island" starteten in der vergangenen Woche noch eine ganze Reihe weiterer Formate nach der Sommerpause. Besonders deutlich durch zeitversetzte Nutzung im Nachhinein profitiert hat dabei gleich zwei Mal Sat.1. So wurde die Gesamt-Reichweite von "The Taste" um 120.000 auf 1,15 Millionen Zuschauer nach oben angepasst, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wird nach der endgültigen Gewichtung nun mit 8,7 statt 7,6 Prozent angegeben - damit liegt die Staffel nun zumindest zum Auftakt doch deutlich überm Sat.1-Senderschnitt. "Plötzlich arm, plötzlich reich" konnte am Montag nachträglich sogar noch 130.000 Zuschauer hinzugewinnen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg allerdings nicht ganz so stark um 0,4 Prozentpunkte auf nun 7,9 Prozent an. Auch die Reichweite der "Höhle der Löwen" wird in den endgültig gewichteten Quoten nun um 120.000 höher als in den vorläufigen Zahlen ausgewiesen. Sie steigt auf 2,69 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug demnach nun 18,3 Prozent. "Wer wird Millionär" verlor am Montagabend hingegen noch Marktanteile (-0,2 Prozentpunkte), auch wenn die Gesamt-Zuschauerzahl noch um rund 50.000 zulegte.

Nichts wesentliches ändern konnte die zeitversetzte Nutzung und endgültige Gewichtung hingegen an den mauen Auftakt-Zahlen der ZDF-Show "Einfach super", die gerade mal noch rund 30.000 zusätzliche Zuschauer einsammelte, die Marktanteile wurden letztlich sogar etwas geringer ausgewiesen. Auch die Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" bei ProSieben sowie "The Good Doctor", "Chicago Med" und "New Amsterdam" bei Vox konnten an den Zielgruppen-Marktanteilen nichts wesentliches mehr ändern. Dafür erreichte das ZDF nach dem Fußball-Länderspiel am Sonntag doch mehr Zuschauer mit der Doku "Kroos" als zunächst gedacht. Die Gesamt-Reichweite wurde von 730.000 auf 860.000 nach oben gesetzt. Für die Berichterstattung rund um das Spiel wird nun sogar eine um 430.000 Zuschauer höhere Reichweite ausgegeben - was sich freilich nicht durch zeitversetzte Nutzung ergeben haben dürfte, sondern durch andere Anpassungen. Die Reichweite der Länderspiel-Übertragung selbst blieb mit 6,54 Millionen fast unverändert zu den vorläufigen Zahlen.

