Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Inzwischen ist die "heute-show" wieder voll in Fahrt und dominiert unsere Hitlisten, welche Sendungen am meisten in der endgültigen Gewichtung durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also beispielsweise durch Aufnahmen auf Festplattenrekordern - Online-Abrufe in der Mediathek sind in den Zahlen nicht enthalten) profitieren. So wurde die Reichweite der "heute-show"-Ausgabe vom vergangenen Freitag um 590.000 Zuschauer nach oben gesetzt und lag somit nun bei 4,77 statt der zunächst vorläufig ausgewiesenen 4,18 Millionen Zuschauer. Dementsprechend fielen auch die Marktanteile signifikant höher aus, insbesondere in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort ging's von 17,1 auf 20,8 Prozent in der endgültigen Gewichtung inkl. zeitversetzter Nutzung nach oben. Und es gilt ja stets, dass das nur die halbe Wahrheit ist: Die Wiederholung zwei Stunden später bekam auch noch 250.000 Zuschauer nachträglich obendrauf gerechnet.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 25.09.

22:31 4,77

(+0,59) 21,0%

(+1,7%p.) 1,41

(+0,35) 20,8%

(+3,7%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 21.09.

22:12 0,85

(+0,17) 4,5%

(+0,8%p.) 0,55

(+0,11) 9,9%

(+1,6%p.) Bettys Diagnose 25.09.

19:28 3,55

(+0,14) 13,4%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,03) 6,6%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft 22.09.

21:04 4,83

(+0,14) 17,0%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,03) 7,1%

(+0,2%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 25.09.

22:17 0,82

(+0,14) 3,7%

(+0,5%p.) 0,56

(+0,12) 8,6%

(+1,4%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 27.09.

22:59 0,62

(+0,13) 4,6%

(+0,8%p.) 0,39

(+0,10) 9,4%

(+1,9%p.) Tagesschau 23.09.

20:00 5,14

(+0,12) 18,4%

(+0,4%p.) 1,21

(+0,06) 16,4%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 24.09.

18:49 2,54

(+0,12) 11,5%

(+0,5%p.) 0,40

(+0,02) 8,0%

(+0,4%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 22.09.

20:15 1,48

(+0,12) 5,7%

(+0,3%p.) 1,22

(+0,11) 16,4%

(+1,1%p.) SOKO Köln 22.09.

18:07 3,34

(+0,12) 21,1%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,04) 8,1%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.09.-27.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch sonst finden sich vor allem die üblichen Verdächtigen auf unserer Aufwertungs-Liste. So erhielt "Love Island" wieder einen erheblichen Quotennachschlag durch die zeitversetzte Nutzung. Die Unterschiede zwischen vorläufig und endgültig gewichteten Quoten sind hier besonders krass: So stieg die Reichweite im Wochenschnitt von 0,69 auf 0,80 Millionen, der Zielgruppen-Marktanteil beträgt in der endgültigen Gewichtung nun 9,7 statt der vorläufig ausgewiesenen 8,5 Prozent. Das Kuppelformat ist somit für RTLzwei ein erheblich größerer Erfolg gewesen als es die vorläufig ausgewiesenen und somit in der Regel betrachteten Werte nahelegen.

Auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" gehört ja schon zu den Klassikern unter den besonders deutlich profitierenden Formaten. Der Zielgruppen-Marktanteil hat sich hier in der endgültigen Gewichtung von 15,3 auf 16,4 Prozent verbessert, 120.000 Zuschauer kamen da nachträglich noch obendrauf. "FameMaker" erfährt hier nicht annähernd solche Zuschläge durch zeitversetzte Nutzung: So ging's für die Donnerstagsfolge nachträglich nur um 10.000 Zuschauer rauf, am Samstagabend um immerhin 50.000 - auf dann aber immer noch sehr überschaubare 830.000 Zuschauer. Während sich bei der Donnerstags-Ausgabe der Marktanteil nachträglich gar nicht änderte und bei 10,1 Prozent in der Zielgruppe verharrte, stieg bei der deutlich schwächeren Samstagsausgabe der Marktanteil nachträglich immerhin noch um 0,6 Prozentpunkte - auf allerdings noch immer ernüchternde 8,6 Prozent. Die RTL-Konkurrenz "Big Performance" legte um 0,4 Prozentpunkte auf nun 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 25.09.

22:31 4,77

(+0,59) 21,0%

(+1,7%p.) 1,41

(+0,35) 20,8%

(+3,7%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 27.09.

22:59 0,62

(+0,13) 4,6%

(+0,8%p.) 0,39

(+0,10) 9,4%

(+1,9%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 21.09.

22:12 0,85

(+0,17) 4,5%

(+0,8%p.) 0,55

(+0,11) 9,9%

(+1,6%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 25.09.

22:17 0,82

(+0,14) 3,7%

(+0,5%p.) 0,56

(+0,12) 8,6%

(+1,4%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 24.09.

22:14 0,91

(+0,11) 5,0%

(+0,5%p.) 0,59

(+0,09) 10,8%

(+1,2%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 22.09.

20:15 1,48

(+0,12) 5,7%

(+0,3%p.) 1,22

(+0,11) 16,4%

(+1,1%p.) SOKO Köln 22.09.

18:07 3,34

(+0,12) 21,1%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,04) 8,1%

(+1,0%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 22.09.

22:16 0,88

(+0,09) 5,4%

(+0,4%p.) 0,55

(+0,06) 11,4%

(+0,9%p.) Markus Lanz 24.09.

23:18 1,72

(+0,10) 15,3%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,04) 8,2%

(+0,8%p.) SAT.1 Reportage 21.09.

23:10 0,49

(+0,04) 4,0%

(+0,2%p.) 0,25

(+0,04) 6,7%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.09.-27.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nennenswerte Korrekturen der Reichweiten nach unten im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen gab's vorrangig bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo etwa die "Mordkommission Istanbul" am Samstag doch 60.000 Zuschauer weniger erreichte als zunächst ausgewiesen. Korrekturen wie diese ergeben sich dadurch, dass in die endgültig gewichteten Zahlen nicht nur die zeitversetzte Nutzung eingeht (die die Reichweiten ja nur steigen lassen könnte), sondern auch generell verspätet bei der GfK eintreffende Nutzungsdaten aus den Panel-Haushalten. Die Zahlen werden also etwas genauer und können in der Hochrechnung dann eben auch niedriger ausfallen. Bei kleineren Sendern ergeben sich so teils schon signifikante Änderungen der Marktanteile. Der Marktanteil von "Star Blazers" am Vorabend bei ProSieben Maxx wird am Donnerstag nun beispielsweise nur noch mit 0,7 statt zuvor ausgewiesenen 1,4 Prozent angegeben, generell wurden die ProSieben Maxx-Werte am Donnerstag in der vorläufigen Gewichtung zunächst deutlich zu hoch ausgewiesen.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tagesschau 21.09.

20:00 5,03

(-0,03) 17,7%

(-0,2%p.) 1,28

(-0,06) 16,6%

(-0,8%p.) Star Blazers 24.09.

18:31 0,07

(-0,03) 0,4%

(-0,1%p.) 0,03

(-0,03) 0,7%

(-0,7%p.) Die Tom und Jerry Show 25.09.

18:03 0,17

(-0,02) 1,0%

(-0,1%p.) 0,05

(-0,03) 1,4%

(-0,7%p.) Extra - Das RTL-Magazin 21.09.

22:15 1,97

(-0,01) 10,0%

(-0,3%p.) 0,62

(-0,01) 10,7%

(-0,6%p.) One Piece 24.09.

18:05 0,05

(-0,02) 0,3%

(-0,1%p.) 0,03

(-0,02) 0,7%

(-0,6%p.) Tagesschau 27.09.

19:59 7,79

(-0,11) 23,9%

(-0,4%p.) 2,05

(-0,04) 22,1%

(-0,6%p.) Naruto Spin Off! Rock Lee & seine Ninja Kumpels 24.09.

18:57 0,05

(-0,03) 0,2%

(-0,2%p.) 0,03

(-0,03) 0,5%

(-0,6%p.) Die Tom und Jerry Show 25.09.

18:24 0,21

(-0,02) 1,2%

(-0,1%p.) 0,08

(-0,02) 1,8%

(-0,6%p.) Tagesschau 25.09.

20:00 4,71

(+0,00) 16,5%

(-0,2%p.) 0,93

(-0,03) 13,1%

(-0,6%p.) Hinter Gittern - Der Frauenknast 21.09.

22:55 0,28

(+0,02) 1,9%

(+0,1%p.) 0,14

(-0,02) 3,2%

(-0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.09.-27.09.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de