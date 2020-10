Eigentlich ist die Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?" der zahlenden Kundschaft von TVNow vorbehalten - nur die ersten beiden Folgen zeigte RTL am Donnerstagabend im frei empfangbaren Fernsehen. Es war also vor allem ein großer Werbetrailer zur besten Sendezeit, den RTL da im Programm hatte. Gemessen daran lief es ganz gut, war "Sunny" doch beim jungen Publikum immerhin die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr. Allerdings konnte man nur rund die Hälfte der Zuschauer der "GZSZ"-Folge direkt davor am Bildschirm halten.

So sahen insgesamt 1,32 Millionen Zuschauer die ersten beiden "Sunny"-Folgen um 20:15 Uhr, "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zählte zuvor am Vorabend noch 2,67 Millionen Zuschauer. In der jüngeren Altersgruppe gelang es RTL etwas besser, die Zuschauer dran zu halten: Von 1,22 Millionen 14- bis 49-jährigen "GZSZ"-Zuschauern bleiben bei "Sunny" im Schnitt immerhin 800.000 dran. Der Marktanteil in dieser Altersgruppe lag bei 10,2 Prozent, "GZSZ" selbst hatte zuvor 17,4 Prozent erzielt.

Betrachtet man nun die TV-Quote einzeln, wäre es für RTL-Verhältnisse ein ziemlich mauer Serien-Auftakt - gelänge es allerdings, einen Teil der "Sunny"-Zuschauer nun tatsächlich zu "TV Now"-Abonnenten zu machen, dann wäre das Ziel wohl schon erreicht. Rein aus TV-Sicht ging der Abend dann allerdings wenig erquicklich weiter: Das nachfolgende Special "Die Pahde-Zwillinge - So sind wir wirklich!" musste sich mit nur 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. Insgesamt waren im Schnitt noch 1,1 Millionen Zuschauer dabei. Eine "Cobra 11"-Wiederholung floppte in diesem unpassenden Umfeld ab 22:15 Uhr dann sogar mit nur 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Pocher - Gefährlich ehrlich" konnte nach dieser miesen Vorlage auch nicht viel reißen, ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber immerhin wieder auf 9,1 Prozent steigen. 580.000 Zuschauer sahen diesmal insgesamt zu.

Sat.1 profitierte unterdessen ein wenig vom Wegfall der Serien-Konkurrenz durch "Cobra 11", doch auch nach einem leichten Aufschwung war "Prodigal Son" mit Marktanteilen von nun 6,7 und 7,0 Prozent in der Zielgruppe kein Erfolg. Deutlich erfreulicher verlief der Abend da schon für RTLzwei und Kabel Eins. Bei RTLzwei holte "Hartes Deutschland" starke 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Reeperbahn Privat" hielt sich danach mit 7,0 Prozent ebenfalls gut. Und bei Kabel Eins kann man sich über 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Achtung Abzocke" freuen, das "K1 Magazin" steigerte sich danach sogar noch weiter auf 8,2 Prozent.