am 02.10.2020 - 09:25 Uhr

Die neue ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" legte am Donnerstagabend einen zunächst noch recht verhaltenen Einstand hin - erfreulich war aber die Entwicklung im Laufe des Abends. So kam die erste Folge um 20:15 Uhr mit 3,49 Millionen Zuschauern noch auf 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Es gelang aber, im Lauf der Zeit Zuschauer einzusammeln, die zweite Folge ab 21 Uhr zählte dann immerhin schon 3,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf ordentliche 13,2 Prozent an. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging's von zunächst ziemlich ernüchternden 4,5 Prozent auf 6,0 Prozent nach oben.

Damit zog das ZDF in der Primetime gegen den Film "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" im Ersten bei Jung und Alt ganz klar den Kürzeren. 5,6 Millionen Zuschauer entschieden sich lieber für den Krimi, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 19,5 Prozent - und auch beim jüngeren Publikum wusste der Passau-Krimi mit 8,9 Prozent Marktanteil zu überzeugen. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen war damit sogar höher als beim "FameMaker"-Finale, das allerdings doppelt so lange dauerte.

Bemerkenswert stark präsentierte sich das ZDF dann am späteren Abend. Maybrit Illner, die zur Abwechslung mal nicht über Corona, sondern über Trump diskutieren ließ, erreichte damit 3,16 Millionen Zuschauer. Das war die höchste Reichweite für die Sendung seit dem 23. April. Nicht nur beim Gesamtpublikum sah es mit 17,3 Prozent Marktanteil sehr gut aus, auch bei den 14- bis 49-Jährigen war Illner mit 10,4 Prozent Marktanteil weit überdurchschnittlich erfolgreich. Markus Lanz ließ danach die Marktanteile sogar noch auf 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen, 1,78 Millionen Zuschauer sahen zu.

Doch auch beim Ersten kann man durchaus zufrieden sein mit seinem Abschneiden am späteren Abend. "Nuhr im Ersten" kam dort mit 1,84 Millionen Zuschauern nämlich auf 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Insbesondere die bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten 9,2 Prozent Marktanteil lagen weit über den Sendernormalwerten. Zuvor waren auch die "Tagesthemen" mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schon überdurchschnittlich erfolgreich. 2,08 Millionen Zuschauer informiertens ich hier insgesamt. "Monitor" zählte nach dem Krimi 2,35 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.