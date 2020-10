Dass die "Bild"-Zeitung vor wenigen Tagen bereits Namen der Finalisten von "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" spoilerte, hat den Fans der neuen RTL-Show offenbar nicht den Spaß nehmen können. Im Gegenteil: Am Samstagabend erreichte die Sendung so viele Zuschauer wie noch nie: 2,28 Millionen schalteten im Schnitt ab 20:15 Uhr ein - der bisherige Bestwert konnte damit um über eine halbe Million Zuschauer überboten werden. Beim Gesamtpublikum erzielte "Big Performance" damit gute 8,1 Prozent Marktanteil.

Zudem setzte sich die Show in der Zielgruppe an die Spitze der Primetime-Charts: 930.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten 12,2 Prozent Marktanteil und damit zugleich ein versöhnliches Ende der ersten Staffel, die sich zwischenzeitlich nur noch knapp im zweistelligen Bereich gehalten hatte. Hilfreich war wohl auch, dass diesmal einzig die ARD für Show-Konkurrenz sorgte: Dort kam "Frag doch mal die Maus" auf gute 10,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Vom stärkeren Vorlauf profitierte indes auch "Take me Out": Die Datingshow steigerte sich deutlich und verzeichnete am späten Abend sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,86 Millionen Zuschauer. Mit einer Wiederholung holte RTL zudem im Anschluss noch 16,4 Prozent. Tagsüber konnte der Kölner Privatsender dagegen, mit Ausnahme der Nachrichten, nur wenig reißen: Über weite Strecken verharrte der Marktanteil im einstelligen Bereich, sodass auch der Tageswert am Tag der Deutschen Einheit letztlich nicht über 9,5 Prozent hinauskam.

Mit Blick auf die Primetime kann man jedoch nicht nur bei RTL zufrieden sein, sondern auch in Unterföhring: So punktete der Animationsfilm "Vaiana" in Sat.1 mit richtig guten 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und kam insgesamt auf 1,63 Millionen Zuschauer. ProSieben wiederum setzte auf den Spielfilm "Barry Seal - Only in America" und kam auf 1,50 Millionen Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil. Ebenfalls gefragt war Kabel Eins, wo der Klassiker "Die rechte und die linke Hans des Teufels" zunächst auf 1,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe kam, ehe sich "Vier Fäuste für ein Halleluja" schließlich auf tolle 8,6 Prozent steigerte.