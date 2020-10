Mit der Free-TV-Premiere von "Bohemian Rhapsody" hat ProSieben am Sonntagabend starke Quoten eingefahren: 1,60 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer verfolgten die Erstausstrahlung des Queen-Films und trieben den Marktanteil damit auf hervorragende 17,9 Prozent - einen besseren Wert erzielte ProSieben zuletzt vor fast zwei Jahren mit einem Spielfilm. "Bohemian Rhapsody" verpasste zudem nur knapp den Primetime-Sieg - den sicherte sich letztlich wie gewohnt der "Tatort", der mit 1,87 Millionen jungen Zuschauern auf 18,9 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt zählte der Krimi sogar 8,27 Millionen Zuschauer.

Hier konnte "Bohemian Rhapsody" nicht mithalten, doch mit 3,26 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,8 Prozent kann man bei ProSieben auch insgesamt sehr zufrieden sein, zumal es dem Sender gelang, mit der Doku "Queen - Days of our Lives" auch am späten Abend noch zu punkten. 1,29 Millionen Zuschauer blieben nach 23 Uhr noch dran, was schon beim Gesamtpublikum für 12,8 Prozent Marktanteil reichte. In der Zielgruppe zog der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt gar auf tolle 19,0 Prozent an. Dank des erfolgreichen Abends war ProSieben zudem mit durchschnittlich 11,4 Prozent Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTL blieb am Sonntag dagegen einstellig, auch wenn der Kölner Sender in der Primetime ebenfalls einen großen Erfolg feierte. "Das Sommerhaus der Stars". Mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent konnte die Realityshow gegenüber den vorherigen Sonntagen weiter zulegen - und auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 2,54 Millionen Zuschauern noch einmal besser aus als zuletzt. Zum Vergleich: Mit der ersten Sonntags-Ausgabe hatte RTL zunächst nur etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer und knapp mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnet. Die "Sommerhaus"-Fans sind mit dem neuen Sendeplatz inzwischen also ganz offensichtlich warm geworden.

Auch das Zusammenspiel mit Oliver Pocher klappte im weiteren Verlauf des Abends gut: Auf immerhin 12,5 Prozent Marktanteil brachte es "Pocher - Gefährlich ehrlich" - das war zwar weniger als vor einer Woche, aber deutlich mehr als auf dem regulären Sendeplatz am späten Donnerstagabend. Insgesamt hielt die Pocher-Show noch 1,06 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.