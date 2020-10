am 06.10.2020 - 09:38 Uhr

Vor einer Woche hat ProSieben mit einer Reportage über Rechtsradikalismus für viele Schlagzeilen gesorgt und gleichzeitig tolle Quoten eingefahren (DWDL.de berichtete). Bei einer Armuts-Doku von Thilo Mischke in dieser Woche war das Interesse der Zuschauer aber schon ein ganzes Stück niedriger: Nur 790.000 Menschen sahen sich das "ProSieben Spezial: Arm sein in Deutschland" zur besten Sendezeit an, 630.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe.

Beim jungen Publikum erreichte ProSieben mit diesen Zahlen einen Marktanteil in Höhe von 7,5 Prozent. Zur Erinnerung: Mit der Reportage über Rechtsradikalismus waren vor einer Woche noch 14,6 Prozent drin, insgesamt sahen damals mehr als eineinhalb Millionen Menschen zu.

In dieser Woche landete ProSieben auf einem Niveau mit Sat.1 und RTLzwei: In Sat.1 erreichte "Lebensretter hautnah" 640.000 junge Zuschauer und 7,7 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 1,21 Millionen. Bei RTLzwei sahen sich zur gleichen Zeit 600.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren "Armes Deutschland" an, das entsprach 7,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten hier 900.000 Menschen ein. Wirklich zufrieden sein kann als einziger von den drei genannten Sendern nur RTLzwei.

Später ging es für den Sender aus Grünwald aber bergab: Die Doku "Puppenspieler" sahen sich nur noch 570.000 Zuschauer ab drei Jahren an, in der Zielgruppe hatte das 5,2 Prozent Marktanteil zur Folge. Und auch für ProSieben ging es abwärts: "10 Fakten" fiel in der Zielgruppe auf 5,7 Prozent zurück. Einzig Sat.1 konnte sich leicht steigern: "Akte" holte 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und dann noch ein kurzer Blick auf ProSieben Maxx, das am Montagabend die sechste Staffel von "Vikings" gestartet hat. Hier sahen insgesamt 190.000 Menschen zu, 90.000 davon kamen aus der Zielgruppe. Mit 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es allerdings nicht sonderlich gut. Auch "Legends of Tomorrow" machte seine Sache danach mit 1,1 Prozent nicht viel besser.