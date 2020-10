Gegen die Rechtsradikalismus-Reportage bei ProSieben hat die "Höhle der Löwen" bei Vox in der vergangenen Woche einige junge Zuschauer abgeben müssen - auch der Primetime-Sieg ging damals an die Konkurrenz in Unterföhring. Eine Woche später sieht die Sache schon wieder anders aus: Mit 1,36 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren war die Gründershow die erfolgreichste Sendung am Montag, der Marktanteil lag bei sehr guten 17,6 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche ging es um fast drei Prozentpunkte nach oben. Insgesamt schalteten 2,31 Millionen Menschen ein.

Erster Verfolger der Vox-Löwen in der Primetime war am Montag "Wer wird Millionär?", das es bei RTL auf 960.000 junge Zuschauer und 11,5 Prozent Marktanteil brachte. Insgesamt spielte Günther Jauch wie gewohnt eine Liga höher, die Gesamt-Reichweite betrug 3,78 Millionen. "Extra" musste sich später in der Zielgruppe mit nur noch 9,7 Prozent Marktanteil begnügen, "Spiegel TV" steigerte sich im Anschluss aber immerhin schnell auf 12,3 Prozent. Bei Vox profitierte "Ready to beef" vom starken Vorlauf und generierte 9,5 Prozent Marktanteil.

In der Daytime sah es für Vox am Montag derweil nicht so rosig aus: Die 7,2 Prozent, die "First Dates" erzielte, waren schon das Höchste der Gefühle. "Shopping Queen" musste sich mit 6,9 Prozent begnügen und "Die schönste Braut" kam danach sogar nur auf 4,4 Prozent. Am Vorabend erreichte "Das perfekte Dinner" nur 5,9 Prozent.

Spannend ist auch ein Blick auf die Daytime von Sat.1, dort ist um 17 Uhr nämlich das neue "Lenßen übernimmt" gestartet - und die Quoten waren durchaus gut. 930.000 Zuschauer waren insgesamt mit dabei, 270.000 davon kamen aus der Zielgruppe. Beim jungen Publikum entsprach das 9,1 Prozent - damit lag Ingo Lenßen über dem Senderschnitt von Sat.1. 9,1 Prozent erzielte im Vorfeld übrigens auch die "Klinik am Südring", "Auf Streife" erreichte zwischen 14 und 15 Uhr sogar 12,8 Prozent. Der Vorabend von Sat.1 gleicht aber nach wie vor einem Trümmerfeld: Sowohl "K11" als auch "Zugriff Berlin" blieben weit unter dem Senderschnitt hängen und auch "Genial oder Daneben?" war mit 5,5 Prozent nach wie vor kein Erfolg.