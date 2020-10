Nachdem sich "Die Wollnys" in diesem Herbst bislang recht schwer getan hatten, gab es an diesem Mittwoch nun einen massiven Quoten-Aufschwung. Um 20:15 Uhr holte die "schrecklich große Familie" bei RTLzwei einen Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und konnte damit die Vorwochen-Werte glatt verdoppeln. Die zweite Folge direkt im Anschluss, die sich dann nicht nur zur Hälfte, sondern komplett mit der Fußball-Übertragung bei RTL überschnitt, tat sich etwas schwerer, lag mit 6,9 Prozent aber trotzdem weit über dem zuletzt erreichten Quoten-Niveau. Insgesamt sahen ab 20:15 Uhr 1,1 Millionen Zuschauer zu, die zweite Fogle erreichte dann noch 930.000 Zuschauer. Das war im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von rund 400.000 Zuschauern. Selbst "Lecker Schmecker Wollny" konnte danach noch gute 5,8 Prozent in der Zielgruppe erzielen.

In der vergangenen Woche hatte es noch eine doppelt schwere Konkurrenz gegeben - sowohl durch die Supercup-Übertragung im ZDF als auch das "Sommerhaus" bei RTL. Die Länderspiel-Übertragung in dieser Woche zählte bei RTL nicht nur deutlich weniger Zuschauer als das Spiel zwischen Bayern München und dem BVB in der Woche zuvor, sondern verhinderte auch noch die "Sommerhaus"-Ausstrahlung. Alles in allem wurde dadurch das Leben für die TV-Konkurrenz offenbar deutlich leichter, wie sich nicht nur bei RTLzwei zeigte.

So steigerte sich in SAt.1 "The Taste" mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls auf einen Staffel-Bestwert. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,2 Millionen Zuschauern höher als zuletzt. Im Vergleich zur Vorwoche gewann man 80.000 Zuschauer hinzu. Bei ProSieben steigerte sich "Grey's Anatomy" auf 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte damit erstmals seit der Rückkehr aus der Sommerpause wieder einen zweistelligen Wert. Im Vergleich zur Vorwoche ging es um drei Prozentpunkte nach oben (Im Vergleich jeweils die vorläufig gewichteten Zahlen). Insgesamt hatten 1,2 Millionen Zuschauer eingeschaltet, 110.000 mehr als in der Woche zuvor. Die "Seattle Firefighters" verloren allerdings danach wieder Zuschauer, 990.000 sahen diesmal noch zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 7,8 Prozent auf unbefriedigendem Niveau, "Atlanta Medical" floppte mit nur 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einmal mehr völlig.

Unterdessen kam "The Good Doctor" bei Vox auf zunächst 5,5 und dann 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - auch das war noch immer weniger als der Senderschnitt, bedeutete aber neue Staffel-Bestwerte. Zunächst 1,18 und dann 1,34 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Damit lag in Sachen Gesamt-Reichweite Vox zunächst annähernd gleichauf und ab 21:15 Uhr dann deutlich vor ProSieben. "Chicago Med" steigerte sich nach 22 Uhr dann ebenfalls auf einen Staffel-Bestwert, blieb mit 5,0 Prozent aber im roten Bereich. "New Amsterdam" lief ab 23:02 Uhr dann mit nur 3,1 Prozent Marktanteil gewohnt miserabel.

Insgesamt stärkster Fußball-Verfolger war in der Primetime unterdessen das ZDF, wo eine Wiederholung von "Der Kommissar und das Meer" 3,84 Millionen Zuschauer zählte. Das reichte für 13,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Der ARD-Film "Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit" sortierte sich mit 3,48 Millionen Zuschauern dahinter ein und erzielte 11,8 Prozent Marktanteil.