am 21.10.2020 - 12:13 Uhr

Die Corona-Krise hat die Print-Branche auch im dritten Quartal geprägt - die Auflagenentwicklung vieler Titel ist fast schon besorgniserregend. Die größten Leidtragenden sind dabei vor allem Zeitschriften und Zeitungen, die bislang kostenfrei auf Flügen verteilt worden - doch weil nur wenige Flieger abheben, fallen die sogenannten "Bordexemplare" quasi weg. Weil diese aber in die verkaufte Auflage eingehen, gibt's insbesondere für jene Blätter, die in der Vergangenheit versuchten, ihre Auflage zu schönen, dramatisch nach unten.

Beispiel gefällig? Der "Focus" etwas zählt bei den Bordexemplaren ein erstaunliches Minus von 99,37 Prozent - von über 64.000 Heften ging es hier im Vergleich zum Vorjahresquartal auf gerade mal 408 nach unten. Kein Wunder also, dass unterm Strich ein massives Auflagen-Minus von 28,1 Prozent. Zieht man nur Einzelverkauf und Abo, also die "harten" Auflagenbestandteile heran, dann lag das Minus im dritten Quartal immerhin bei nur noch 4,0 Prozent.

Besser kam der "Spiegel" davon, der bei der harten Auflage nur 0,4 Prozent einbüßte, insgesamt aber ebenfalls darunter litt, dass die Zahl der Bordexemplare um über 50.000 zurückging. Ähnliches macht sich auch beim "Stern" bemerkbar: Blickt man auf die gesamte verkaufte Auflage, dann fällt das Minus mit 16,3 Prozent bedingt durch den genannten Effekt nochmal ein ganzes Stück üppiger aus. Auch bei der harten Auflage büßt das Magazin immerhin 6,5 Prozent binnen Jahresfrist ein.

Verkaufte

3/2020 Verkaufte

3/2019 +/-

absolut

+/-

in Prozent

TV 14

1.778.270 1.870.599 -92.329 -4,9 % Bild

1.183.392 1.379.405 -196.013 -14,2 % TV Digital

1.064.888 1.224.485 -159.597 -13,0 % Hörzu

860.901 914.181 -53.280 -5,8 % Nur TV Plus

825.444 836.770 -11.326 -1,4 % TV Direkt

823.546 868.422 -44.876 -5,2 % TV Movie

745.592 804.297 -58.705 -7,3 % Landlust

740.388 780.847 -40.459 -5,2 % Bild Am Sonntag Gesamt

680.825 749.901 -69.076 -9,2 % Der Spiegel

654.484 719.326 -64.842 -9,0 % Auf Einen Blick

628.769 663.873 -35.104 -5,3 % TV Spielfilm

627.998 660.317 -32.319 -4,9 % TV Pur

571.894 575.648 -3.754 -0,7 % Bild Der Frau

562.936 630.704 -67.768 -10,7 % Freizeit Revue

549.354 599.855 -50.501 -8,4 %

Und auch die "Bild"-Zeitung bekommt den Bordexemplar-Effekt zu spüren: Mehr als 64.000 Exemplare fehlen hier - und drücken die Zahlen somit weiter. Und doch sind die Verluste des Springer-Blatts längst nicht nur darauf zurückzuführen, denn unterm Strich lag das Auflagen-Minus bei fast 200.000 auf nun 1,18 Millionen. Das entspricht einem Rückgang um 14,2 Prozent. Gemessen an der "Welt" ist "Bild" damit aber noch vergleichsweise gut bedient: Hier brach die verkaufte Auflage sogar um 36,9 Prozent auf 74.388 Exemplare ein. Die harte Auflage sank im Gegenzug um ebenfalls beachtliche 28,4 Prozent.

Auch für "FAZ" und "SZ" gab es rote Vorzeichen. Gegen den Trend legten dagegen das "Handelsblatt" und die "taz" zu - und auch nicht zuletzt "Die Zeit" kann sich weiterhin über steigende Verkäufe freuen. Um 6,0 Prozent ging die verkaufte Auflage im Vergleich zum dritten Quartal 2019 nach oben, sodass man sich in Hamburg nun über deutlich mehr als eine halbe Million verkaufte Exemplare freuen kann. Insbesondere der Verkauf der Digital-Abos dürfte für den anhaltenden Aufschwung der "Zeit" im Corona-Jahr gesorgt haben.

Doch nicht alle Wochenzeitungen können sich über eine derartige Entwicklung freuen. So büßten sowohl die "Bild am Sonntag" als auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" jeweils mehr als neun Prozent ihrer verkauften Auflage ein, für die "Welt am Sonntag" ging es sogar um fast zwölf Prozent nach unten.

Die größten Gewinner und Verlierer

Blickt man auf die größten Gewinner der aktuellen IVW-Zahlen im dritten Quartal, dann fällt vor allem die "Glamour" ins Auge. Um 51,8 Prozent konnte das Magazin seine verkaufte Auflage steigern - ein derart großes Plus von mehr als 130.000 Exemplaren gelang sonst keinem Aber auch "Land Idee" und "Mein schönes Land" können sich zu den Aufsteigern zählen. Deren Gewinne gingen offensichtlich ein wenig auf Kosten der "Landlust", die zwar immer nch zu den Magazinen mit der höchsten Auflage zählt, aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent verlor.

Verkaufte

3/2020 Verkaufte

3/2019 +/-

absolut

+/-

in Prozent

Glamour

386.198 254.405 +131.793 +51,8 % Land Idee

292.067 242.717 +49.350 +20,3 % Mein Schönes Land

218.482 174.938 +43.544 +24,9 % Katapult Magazin Für Ka

56.822 24.136 +32.686 +135,4 % Die Zeit

532.453 502.337 +30.116 +6,0 % Revue Der Woche

129.931 100.093 +29.838 +29,8 % Adel Exklusiv

100.973 73.109 +27.864 +38,1 % Schöne Welt

151.273 125.958 +25.315 +20,1 % Freizeit Extra

68.617 44.072 +24.545 +55,7 % Woche Exklusiv

69.877 49.315 +20.562 +41,7 % Lego Ninjago Legacy

106.589 88.995 +17.594 +19,8 % Meine Woche

121.620 105.028 +16.592 +15,8 % Gartenidee

35.340 18.818 +16.522 +87,8 % Auto Classic

42.209 26.281 +15.928 +60,6 % Disney Die Eiskönigin

49.094 33.657 +15.437 +45,9 %

Unter den größten Verlierern findet sich neben "Bild" und "Focus" auch die "Sport Bild", die wohl darunter leidet, dass das der öffentliche Fokus in den vergangenen Monaten nicht so sehr auf Sport lag. Um mehr als ein Drittel ging die Auflage der Zeitschrift zurück. Auch die "kicker"-Auflage musste immerhin ein Minus von über 16 Prozent hinnehmen. Aber auch TV-Zeitschriften verkaufen sich immer schlechter: "TV 14" führt die Auflagen-Hitliste zwar an, gab aber um 4,9 Prozent nach, "TV DIgital" hielt sich mit einem Minus von 13,0 Prozent nur noch knapp über der Millionen-Marke.

Und auch andere Klassiker verlieren weiter an Auflage, so etwa die "Bunte", für die es um fast ein Fünftel nach unten ging. In den Top 10 der größten Verlierer findet sich außerdem die Frauenzeitschrift "Joy", deren Auflage im dritten Quartal sogar um mehr als 44 Prozent absackte.



Verkaufte

3/2020 Verkaufte

3/2019 +/-

absolut

+/-

in Prozent

Bild

1.183.392 1.379.405 -196.013 -14,2 % TV Digital

1.064.888 1.224.485 -159.597 -13,0 % Sport Bild

198.079 302.979 -104.900 -34,6 % Focus

261.938 364.254 -102.316 -28,1 % TV 14

1.778.270 1.870.599 -92.329 -4,9 % Bunte

363.476 444.268 -80.792 -18,2 % Stern

390.044 466.019 -75.975 -16,3 % Joy

87.051 157.332 -70.281 -44,7 % Bild Am Sonntag Gesamt

680.825 749.901 -69.076 -9,2 % Bild Der Frau

562.936 630.704 -67.768 -10,7 % Der Spiegel

654.484 719.326 -64.842 -9,0 % TV Movie

745.592 804.297 -58.705 -7,3 % Für Sie

179.531 233.919 -54.388 -23,3 % Hörzu

860.901 914.181 -53.280 -5,8 % Freizeit Revue

549.354 599.855 -50.501 -8,4 %

Aufgeschlüsselt nach Segmenten finden Sie im Folgenden die Auflagen-Entwicklung von Hunderten Einzeltiteln - und wieviel davon übrig bleibt, wenn man nur die harten Auflagen-Kategorien betrachtet.