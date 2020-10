Die Quoten von "The Voice" sind seit Anfang Oktober sehr gut, die 20-Prozent-Marktanteilsmarke hatte die Castingshow bis dato aber noch nicht übersprungen - das hat sich nun geändert. Am Donnerstag schalteten 1,71 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren die neueste Ausgabe der Musikshow ein, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei starken 20,4 Prozent. "The Voice" holte damit auch den Tagessieg beim jungen Publikum, keine andere Sendung hatte am Donnerstag noch mehr junge Zuschauer.

Und auch beim Gesamtpublikum erwischte "The Voice" am Donnerstag den bislang stärksten Tag in 2020: 3,29 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu - mehr waren es während der aktuellen Staffel noch nie - zumindest nicht, wenn man die nicht nachgewichteten Quoten als Betrachtungsgrundlage nimmt. Auch "red" lag am späten Abend noch bei sehr guten 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die "Masked Singer"-Wiederholung vom Dienstag enttäuschte danach allerdings mit nur 7,5 Prozent.

Weil ProSieben auch am Nachmittag und Vorabend durchweg zweistellige Marktanteil einfuhr, war man am Donnerstag der unumstrittene Marktführer. 13,3 Prozent reichten ProSieben für Platz eins im Tagesranking, RTL kam auf Rang zwei lediglich auf 10,2 Prozent.

Weiterhin sehr schwach unterwegs ist dagegen die ProSieben-Schwester Kabel Eins. Dort kam "Die Klinik" nur auf 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag so recht deutlich unter dem Senderschnitt, 790.000 Menschen sahen zu. Das "K1 Magazin" lief danach mit 2,5 Prozent völlig katastrophal. Besser sah es da schon für RTLzwei aus: "Hartes Deutschland" erreichte zur besten Sendezeit 1,13 Millionen Zuschauer, das entsprach 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Reeperbahn privat!" steigerte sich danach sogar noch auf 9,5 Prozent - damit erzielte die Reportage den besten Wert seit Sendungsstart im Juni 2017.