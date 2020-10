am 31.10.2020 - 08:38 Uhr

Die neue ZDF-Miniserie "Schatten der Mörder - Shadowplay" ist am Freitagabend mit mäßigen Quoten gestartet. Während "Die Chefin" zuletzt mehr als sechs Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, tat sich der Neustart auf dem gelernten Krimi-Sendeplatz ein ganzes Stück schwerer. Mit 3,68 Millionen Zuschauern kam "Schatten der Mörder" nicht über einen Marktanteil von 11,8 Prozent hinaus, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 4,8 Prozent erzielt.

Damit musste sich die neue Serie deutlich dem ARD-Film "Papa auf Wolke 7" geschlagen geben, der auf 4,78 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam. Zuvor fuhr die "Tagesschau" bereits den Tagessieg ein: 6,03 Millionen Zuschauer schalteten alleine im Ersten ein, sodass der Marktanteil bei 19,3 Prozent lag. Im weiteren Verlauf des Abends verzeichneten die "Tagesthemen" noch 3,73 Millionen Zuschauer, während das "heute-journal" im ZDF von 3,62 Millionen gesehen wurde.

Dafür drehte der Mainzer Sender am späten Abend noch einmal mit der "heute-show" mächtig auf: 4,72 Millionen Zuschauer wollten die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke in dieser Woche sehen. Das trieb den Gesamt-Marktanteil auf hervorragende 19,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die "heute-show" auf ähnlicher Flughöhe: Dort entsprachen 1,32 Millionen Zuschauer einem Marktanteil von 19,2 Prozent. Selbst "Aspekte" war im Anschluss mit 9,7 Prozent beim jungen Publikum noch gefragt - hier bleibt abzuwarten, wie sich Jan Böhmermann ab der kommenden Woche schlagen wird.

Trotz des vergleichsweise schwachen Starts in den Abend war dem ZDF am Freitag letztlich die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum nicht zu nehmen - wegen der "heute-show", aber auch wegen eines starken Tagesprogramms. So erreichte "Bares für Rares" im Schnitt 2,79 Millionen Zuschauer und 22,1 Prozent Marktanteil, die "Rosenheim-Cops2 zählten danach sogar 3,24 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf 23,8 Prozent trieben.