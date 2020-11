am 02.11.2020 - 08:47 Uhr

Der "Tatort" ist am Sonntagabend gegen starke Film- und Show-Konkurrenz mit weitem Abstand als erfolgreichste Sendung hervorgegangen. 9,81 Millionen Zuschauer machten den Stuttgarter Krimi "Der Welten Lohn" zum meistgesehenen "Tatort" seit dem Ende der Sommerpause und trieben den Marktanteil des Ersten auf hervorragende 27,5 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab's in der Primetime mit 2,35 Millionen Zuschauern und 21,8 Prozent Marktanteil kein Vorbeikommen an dem Klassiker.

Mehr junge Zuschauer lockte im Vorfeld nur die "Tagesschau" vor den Fernseher, die alleine im Ersten auf 2,54 Millionen Zuschauer sowie 25,5 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten um 20:00 Uhr im Schnitt 8,85 Millionen Zuschauer ein und damit so viele wie seit Mitte April nicht mehr. Rechnet man all jene dazu, die etwa in den Dritten oder bei Phoenix zusahen, dann erreichte die "Tagesschau" sogar fast 14 Millionen Zuschauer.

Ein erhöhtes Interesse war im weiteren Verlauf des Abends auch bei "Anne Will" feststellbar. Mit 4,40 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,4 Prozent erzielte der Polittalk die besten Zahlen seit mehr als einem halben Jahr und schaffte gleichzeitig auch bei den 14- bis 49-Jährigen einen zweistelligen Wert. Dort lag der Marktanteil bei 10,1 Prozent. Die "Tagesthemen" hielten zu später Stunde zudem noch 3,09 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und steigerten sich auf 11,8 Prozent beim jungen Publikum.

Meistgesehene ZDF-Sendung war derweil das "heute-journal", das von 4,78 Millionen Zuschauern gesehen wurde, nachdem "Ella Schön" zuvor auf 4,35 Millionen Zuschauer kam. Ernüchternd dagegen die Quoten des dritten Teils von "Schatten der Mörder - Shadowplay", der um 22:15 Uhr nicht über 1,82 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent Marktanteil hinauskam. Die ersten beiden Teile hatten es - um 20:15 Uhr - noch auf mehr als drei Millionen gebracht.