Nachdem Julia Leischik in den vergangenen Wochen nur einstellige Marktanteile erzielte, legte die neue Staffel von "Das große Backen" am Sonntag auf Anhieb einen erfolgreichen Start im Vorabendprogramm von Sat.1 hin. Mit 760.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Sendung ab 17:25 Uhr einen überzeugenden Marktanteil von 11,6 Prozent in der Zielgruppe - das bedeutete den besten Staffel-Auftakt für "Das große Backen" seit 2017. Insgesamt waren 1,77 Millionen Zuschauer dabei.

Durchwachsen verlief der Vorabend dagegen für RTL: Während "RTL aktuell" mit 3,85 Millionen Zuschauern und 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr erfolgreich war, verpassten "Die Versicherungsdetektive" beim Comeback den Sprung in die Zweistelligkeit. Mehr als ein Marktanteil von 9,4 Prozent war für die Dokusoap am Sonntag nicht drin. Insgesamt lief es mit 2,51 Millionen Zuschauern sowie 8,3 Prozent Marktanteil für die "Versicherungsdetektive" aber durchaus ordentlich.

Gefragt waren "Die Beet-Brüder", die sich bei Vox auf 1,94 Millionen Zuschauer steigerten und mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe am Vorabend einen neuen Staffel-Bestwert markierten. RTLzwei setzte unterdessen den ganzen Tag über auf "X Factor", konnte damizt aber insbesondere am Vormittag überzeugen. Auf bis zu 10,5 Prozent zog der Marktanteil zu dieser Zeit an. Danach gingen die Marktanteile Schritt für Schritt zurück - um kurz nach 18 Uhr waren dann nur noch 4,2 Prozent für "Das Unfassbare" drin.

Zuschauer-Trend: Die Beet-Brüder Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch der Spielfilm "Nie wieder Sex mit der Ex" tat sich um 20:15 Uhr bei RTLzwei mit 740.000 Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwer. Kabel Eins blieb in der Primetime mit den "Trucker Babes" zunächst blass und musste sich mit 4,0 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Allerdings drehte "Abenteuer Leben" danach auf und steigerte sich auf 7,0 Prozent - für das Magazin bedeutete das den besten Marktanteil seit Anfang August. 750.000 Zuschauer blieben insgesamt am späten Abend noch dran.