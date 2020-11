Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Wer regelmäßig unseren Blick auf die Änderungen verfolgt, die sich durch die endgültige Gewichtung der Quoten (u.a. durch die zeitversetzte Nutzung) nach drei Tagen im Vergleich zu den vorläufig am nächsten Morgen ausgewiesenen Quoten ergeben, dem dürfte schon aufgefallen sein: Die "heute-show" steht als größter Profiteur immer ganz oben. Das ist auch diesmal so, fast eine halbe Million Zuschauer kamen so im Nachhinein nochmal obendrauf - doch es gab diesmal harte Konkurrenz um den Platz an der Spitze. Die kam ebenfalls vom ZDF und heißt "Schatten der Mörder - Shadowplay".

Das ZDF hatte die Miniserie in einer Event-Programmierung am Freitag-, Samstag-, Sonntag- und Montagabend ausgestrahlt - und nach vorläufigen Werten zunächst recht ernüchternde Quoten erzielt. Doch im Nachhinein wurde die Reichweite der Auftaktfolgen am Freitag noch von 3,68 auf 4,1 Millionen Zuschauer nach oben gesetzt, ein Reichweiten-Zuwachs also von fast zwölf Prozent und somit wirklich sehr signifikant. Der Marktanteil stieg dadurch von 11,8 auf 12,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,8 auf 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.10.

22:33 5,20

(+0,49) 20,9%

(+1,3%p.) 1,60

(+0,28) 21,9%

(+2,7%p.) Schatten der Mörder - Shadowplay 30.10.

20:16 4,10

(+0,43) 12,8%

(+1,0%p.) 0,46

(+0,05) 5,3%

(+0,5%p.) Schatten der Mörder - Shadowplay 01.11.

22:16 2,12

(+0,30) 11,0%

(+1,3%p.) 0,19

(+0,02) 3,2%

(+0,3%p.) Schatten der Mörder - Shadowplay 31.10.

20:15 3,31

(+0,26) 10,8%

(+0,6%p.) 0,37

(+0,02) 4,5%

(+0,2%p.) The Voice of Germany 29.10.

20:15 3,50

(+0,22) 11,8%

(+0,6%p.) 1,81

(+0,11) 21,1%

(+0,7%p.) The Voice of Germany 01.11.

20:14 2,71

(+0,17) 8,3%

(+0,4%p.) 1,22

(+0,09) 12,2%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.10.

18:50 2,87

(+0,16) 10,8%

(+0,5%p.) 0,54

(+0,05) 8,5%

(+0,7%p.) Tagesschau 30.10.

20:00 6,19

(+0,16) 19,6%

(+0,3%p.) 1,45

(+0,10) 17,5%

(+1,0%p.) The Masked Singer 27.10.

20:15 3,07

(+0,16) 11,3%

(+0,4%p.) 1,88

(+0,09) 23,9%

(+0,5%p.) Bettys Diagnose 30.10.

19:27 3,64

(+0,15) 12,5%

(+0,3%p.) 0,45

(+0,01) 6,2%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.10.-01.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch am Samstag- und Sonntagabend kamen nachträglich nochmal 260.000 bzw. 300.000 Zuschauer obendrauf, vom Montag liegen die Werte noch nicht vor. Am generellen Abwärtstrend im Lauf der Staffel änderte das zwar nichts - am zweiten Abend wurden nach endgültiger Gewichtung nur noch 3,31 Millionen Zuschauer gezählt, am Sonntag dann - allerdings zu späterer Uhrzeit - nur noch 2,12 Millionen, doch es ist ein Hinweis darauf, welch große Rolle die zeitversetzte Nutzung bei einer solchen Miniserie generell spielt. Am Sonntag entfiel so allein auf dem in den TV-Quoten abgebildeten klassischen Weg schon über 16 Prozent auf die zeitversetzte Nutzung. Nicht eingerechnet sind da all jene, die die Serie nicht aufgenommen haben, sondern einfach die Mediathek genutzt haben. Hierzu liegen keine öffentlichen Zahlen vor, dass viele dorthin abgewandert sind, liegt als Schluss aber zumindest nahe.

Erheblich besser als zunächst vorläufig ausgewiesen standen auch die ProSieben-Serien "Atlanta Medical" und "Seattle Firefighters" da. Durch zeitversetzte Nutzung zog die Reichweite bei "Atlanta Medical" jweils um 140.000 bis 150.000 an, die Marktanteile in der Zielgruppe fielen um jeweils mehr als einen Prozentpunkt höher aus als in der vorläufigen Gewichtung. Einen kleinen Trost halten die Zahlen auch für Vox parat: Die im linearen Fernsehen sehr schwach gestartete zweite Staffel der Gay-Datingshow "Prince Charming" erhielt noch einen Nachschlag von 0,8 Prozentpunkten in der Zielgruppe - blieb mit 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber gleichwohl trotzdem deutlich unter dem Soll.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.10.

22:33 5,20

(+0,49) 20,9%

(+1,3%p.) 1,60

(+0,28) 21,9%

(+2,7%p.) Atlanta Medical 28.10.

22:14 0,94

(+0,14) 4,3%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,10) 7,9%

(+1,2%p.) Seattle Firefighters - Die jungen Helden 28.10.

21:16 1,33

(+0,15) 4,6%

(+0,4%p.) 0,75

(+0,12) 8,6%

(+1,1%p.) Tagesschau 30.10.

20:00 6,19

(+0,16) 19,6%

(+0,3%p.) 1,45

(+0,10) 17,5%

(+1,0%p.) Jussi Adler-Olsen: Verachtung 26.10.

22:16 2,68

(+0,11) 16,2%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,05) 6,4%

(+0,9%p.) Sherlock - Das letzte Problem 30.10.

22:28 0,15

(+0,05) 0,7%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,05) 1,4%

(+0,8%p.) Prince Charming 26.10.

22:14 0,45

(+0,06) 2,4%

(+0,2%p.) 0,26

(+0,05) 5,0%

(+0,8%p.) Markus Lanz 29.10.

23:16 2,06

(+0,06) 17,4%

(0,0%p.) 0,39

(+0,05) 11,1%

(+0,8%p.) The Taste 28.10.

20:15 1,40

(+0,10) 5,5%

(+0,3%p.) 0,68

(+0,08) 8,8%

(+0,8%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 28.10.

20:15 1,46

(+0,14) 4,6%

(+0,4%p.) 0,89

(+0,09) 9,2%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.10.-01.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei denen, die nachträglich verloren haben, findet sich mal wieder "Hinter Gittern" von RTLplus in der Liste, das doch nicht über 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, mit 2,3 Prozent aber trotzdem noch ziemlich gut dastand. Auch "Stern TV" war schwächer als zunächst gedacht unterwegs und büßte im Nachhinein 0,8 Prozentpunkte ein. Das liegt auch daran, weil rundherum andere Sender deutlich stärker zeitversetzt genutzt wurden, bie "Stern TV" die Reichweite nachträglich aber sogar minimal nach unten korrigiert wurde.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Hinter Gittern - Der Frauenknast 26.10.

22:55 0,20

(-0,01) 1,3%

(-0,1%p.) 0,10

(-0,03) 2,3%

(-0,8%p.) Stern TV 28.10.

22:31 1,39

(+0,01) 8,8%

(-0,1%p.) 0,64

(-0,01) 13,5%

(-0,8%p.) ARD extra: Die Corona-Lage 28.10.

20:15 6,37

(-0,09) 19,3%

(-0,5%p.) 1,98

(-0,04) 19,9%

(-0,8%p.) ZDFzoom: Donald Trumps Kampf um die Macht 28.10.

23:04 2,19

(0,00) 13,8%

(-0,3%p.) 0,54

(-0,00) 11,0%

(-0,6%p.) Ehrlich Brothers Live! Flash - Die Stadionshow 31.10.

22:33 1,61

(-0,02) 8,8%

(-0,3%p.) 0,67

(-0,01) 12,1%

(-0,6%p.) Tagesschau 01.11.

19:59 8,86

(+0,01) 25,6%

(-0,1%p.) 2,51

(-0,03) 24,9%

(-0,6%p.) Bericht aus Berlin 01.11.

18:04 1,45

(-0,05) 6,2%

(-0,2%p.) 0,20

(-0,03) 3,3%

(-0,5%p.) Die Martina Hill Show 30.10.

22:35 0,99

(+0,02) 4,0%

(-0,1%p.) 0,61

(0,00) 8,4%

(-0,5%p.) red. 29.10.

22:47 1,44

(+0,01) 8,4%

(-0,1%p.) 0,69

(+0,01) 13,3%

(-0,5%p.) Newstime 30.10.

18:00 0,84

(-0,00) 4,4%

(-0,1%p.) 0,60

(0,00) 13,2%

(-0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.10.-01.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de