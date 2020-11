Mit über 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe stellte "The Voice of Germany" am Donnerstag vergangener Woche noch einen neuen Staffel-Bestwert auf. Diesen konnte man in dieser Woche bei Weitem nicht halten: Um fasft 4 Prozentpunkte ging's nach unten, übrig blieben nun noch 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der bislang schwächsten Donnerstags-Wert dieser Staffel. 2,97 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu - das waren zwar wieder über 400.000 mehr als noch am Sonntag in Sat.1, aber zugleich auch 340.000 weniger als noch genau eine Woche zuvor bei ProSieben. Die meistgesehene Primetime-Sendung abseits des 15-Minuten-"Brennpunkts" im Ersten war "The Voice" in der Zielgruppe aber trotzdem. "red" kam im Anschluss noch auf 11,4 Prozent Marktanteil.

Zufrieden sein kann man unterdessen nebenan bei Sat.1: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" bescherten dem Sender einen starken Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 lag damit deutlich vor RTL, das mit Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" nur Marktanteile zwischen 7,4 und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, "Pocher - Gefährlich ehrlich" blieb in diesem Umfeld ebenfalls einstellig, konnte den Marktanteil ab 23:15 Uhr aber immerhin auf 9,7 Prozent steigern. Insgesamt 670.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet.

In Reihe 2 lief es vor allem für RTLzwei gut: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" lag um 20:15 Uhr bei 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,12 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "Reeperbahn privat" lief im Anschluss mit 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar noch besser. "Die Klinik" von Kabel Eins tut sich hingegen weiterhin schwer und kam diesmal nicht über mäßige 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 680.000 Zuschauer insgesamt hinaus, das "K1 Magazin" erreichte im Anschluss nur 4,2 Prozent. Bei Vox bleib "Das A-Team - Der Film" mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls unter dem Soll.

Beim Gesamtpublikum war es unterdessen wieder der Donnerstags-Krimi im Ersten, der das Geschehen in der Primetime abseits des "Brennpunkts" dominierte. Der "Usedom-Krimi" lief sogar so gut wie noch nie und erreichte ab 20:31 Uhr 6,93 Millionen Zuschauer. Das reichte für einen Marktanteil von 21,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent erzielt. "Kinder und andere Baustellen" im ZDF musste sich mit 3,34 Millionen Zuschauern und 10,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben.