am 10.11.2020 - 09:18 Uhr

Aus dem "Sommerhaus der Stars" gingen die Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas gerade erst als Gewinner-Paar hervor, nun scheint auch ihre Vox-Dokusoap allmählich Fahrt aufzunehmen. Nachdem der Marktanteil in der vorigen Woche noch bei weniger als fünf Prozent lag, ging es jetzt um über zwei Prozentpunkte nach oben. Mit 620.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es am Montag um 21:10 Uhr für 7,2 Prozent Marktanteil - und damit erstmals für einen guten Wert. Insgesamt schalteten 1,14 Millionen Zuschauer ein.

"Goodbye Deutschland" wollten im Vorfeld sogar bereits 1,31 Millionen Zuschauer sehen und damit fast 300.000 mehr als noch vor einer Woche. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 7,1 Prozent. Spürbar erholt zeigte sich außerdem "Prince Charming": Vom Tief der Vorwoche, als der Marktanteil auf 3,5 Prozent abgesackt war, ging es diesmal auf immerhin 5,2 Prozent nach oben - kein berauschender Wert, aber zumindest ein Hoffnungsschimmer. Insgesamt hielt die Datingshow am späten Abend noch eine halbe Million Zuschauer bei Vox.

Geschlagen geben musste sich "Prince Charming" zu diesem Zeitpunkt jedoch einer Wiederholung der RTLzwei-Doku "Armes Deutschland", die um 22:15 Uhr mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen wusste. "Armes Deutschland - Deine Kinder" hatte sich zum Start in den Abend mit 5,9 Prozent Marktanteil dagegen noch ein Stück schwerer getan. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sich aber auch dieses Format steigern.

Eine verhaltene Rückkehr gab's derweil am Vormittag für die bislang ungesendeten "Frauentausch"-Folgen. Doch mehr als 140.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 3,3 Prozent in der Zielgruppe war um 11:00 Uhr nicht zu holen. Auch zwei Folgen der "Schnäppchenhäuser2 lagen danach auf diesem Niveau. Besser wurde es erst, als RTLzwei um 15:00 Uhr auf "Hartz und herzlich" setzte und sich auf 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte. "Krass Schule" schaffte später trotzdem wieder nur 3,5 Prozent.