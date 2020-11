am 14.11.2020 - 09:09 Uhr

Nach dem aus Quotensicht sehr überzeugenden Einstand des "ZDF Magazin Royale" in der vergangenen Woche, konnte Böhmermann in der zweiten Woche das hohe Quotenniveau bestätigen: 2,47 Millionen Zuschauer erreichte die zweite Sendung - das waren sogar noch 90.000 mehr als in der vergangenen Woche nach vorläufig gewichteten Zahlen gezählt worden waren. Durch zeitversetzte Nutzung waren diese im Lauf der Woche dann ja sogar noch deutlich angestiegen. Vor allem bei den jüngeren Zuschauern war das "ZDF Magazin Royale" damit wieder ein voller Erfolg fürs ZDF: Während beim Gesamtpublikum 12,8 Prozent Marktanteil erzielt worden waren, standen bei den 14- bis 49-Jährigen 16,3 Prozent auf dem Konto.

Das war zwar etwas weniger als in der vergangenen Woche, lag aber fast auf dem Niveau der "heute-show" direkt zuvor. Die hatte diesmal 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und blieb aus Marktanteils-Sicht damit ebenfalls etwas hinter dem Vorwochen-Wert zurück, erreichte aber insgesamt wieder fast fünf Millionen Zuschauer. 4,96 Millionen waren es im Schnitt, um genau zu sein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 20,0 Prozent. Das nach hinten gerutschte "Aspekte" kam noch auf 870.000 Zuschauer und Marktanteile von 6,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Freuen kann man sich beim ZDF nicht nur über das starke Zusammenspiel von Böhmermann und Welke am späten Abend, sondern auch über neue Rekorde bei den Freitags-Krimis: "Die Chefin" legte auf den Bestwert der Vorwoche noch eine Schippe drauf und erreichte nun 6,38 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 19,1 Prozent. Auch die "SOKO Leipzig" markierte danach mit 5,54 Millionen Zuschauern einen Jahresbestwert, der Marktanteil lag bei 17,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Krimis allerdings deutlich weniger gefragt, lagen mit 6,8 und 7,2 Prozent Marktanteil aber auf einem soliden Niveau. Das "heute-journal" verfolgten danach 4,37 Millionen Zuschauer.

Die Krimis bescherten dem ZDF den Tagessieg vor der "Tagesschau", die 5,72 Millionen Zuschauer im Ersten erreichte. Der anschließende Film lag deutlich hinter dem ZDF, mit 4,42 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 13,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für "Die Küstenpiloten - Mütter und Töchter" kann aber auch die ARD zufrieden sein.