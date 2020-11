Normalerweise zeigt RTL in diesen Wochen samstags neue Ausgaben seiner Castingshow "Das Supertalent". Weil das ZDF in dieser Woche aber die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Programm hatte, setzte man in Köln lieber auf die Wiederholung von "Supertalent - weltweit". Die Quoten waren gut und zeigen: Auch mit einer regulären Ausgabe der Castingshow hätte RTL wohl zufriedenstellende Quoten eingefahren. Die Wiederholung brachte es jedenfalls auf 2,60 Millionen Zuschauer, 1,17 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 15,9 Prozent.





"Supertalent - weltweit" lief damit nicht nur an diesem Samstag ziemlich gut, die Ausgabe erzielte auch bessere Quoten als im Sommer. Damals sahen rund 120.000 Menschen weniger zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite damals bei weniger als einer Million, der Marktanteil betrug im Juni allerdings ebenfalls sehr gute 15,8 Prozent. "Temptation Island VIP" holte nach Mitternacht bei RTL an diesem Samstag noch gute 13,2 Prozent Marktanteil.

Weniger Erfolg hatten am Samstag Sat.1 und Vox mit Filmen. "Troll" wollten in Sat.1 nur 950.000 Gesamtzuschauer sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf schwache 5,6 Prozent. "Hangover 3" steigerte sich danach immerhin leicht auf 6,6 Prozent. Bei Vox kam die unzähligste Wiederholung von "96 Hours - Taken 2" zwar auf 1,16 Millionen Zuschauer, beim jungen Publikum lief es mit 5,4 Prozent aber noch einen Hauch schlechter als für Sat.1. "Inferno" fiel im Anschluss zudem auf 4,5 Prozent zurück.

Recht solide präsentierte sich dagegen ProSieben: "Star Trek: Into Darkness" verzeichnete zur besten Sendezeit 1,57 Millionen Zuschauer, 760.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 9,0 Prozent. "Star Trek: Nemesis" musste danach auch etwas abgeben und holte noch 8,2 Prozent Marktanteil. Durch die schwache Daytime brachte es ProSieben am Samstag dann auch nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,7 Prozent, für Sat.1 (6,3 Prozent) und Vox (5,9 Prozent) lief es noch schlechter. RTL sicherte sich mit 11,9 Prozent die Tagesmarktführerschaft.