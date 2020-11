Mit seiner Doku-Reihe über das Miniaturwunderland in Hamburg fährt DMAX derzeit am Samstagabend richtig gut. Nach einem erfolgreichen Start in der Vorwoche lief es diesmal sogar noch geringfügig besser: 570.000 Zuschauer waren um 21:15 Uhr dabei, um "Die Modellbauer" zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei hervorragenden 3,0 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt - diese Hürde konnte vor einer Woche noch nicht gerissen werden. Schon eine Stunde zuvor erwies sich die Sendung mit 470.000 Zuschauern sowie 2,3 Prozent Marktanteil sehr gut.

DMAX lag damit zur besten Sendezeit zeitweise auf Augenhöhe mit Kabel Eins: Dort brachte es "Hawaii Five-0" zunächst auf 3,8 Prozent Marktanteil, ehe eine weitere Folge bei schwachen 3,0 Prozent hängen blieb. Etwas besser, aber nicht berauschend lief es für RTLzwei, wo der Spielfilm "Poseidon" um 20:15 Uhr bei 3,7 Prozent in der Zielgruppe lag. Insgesamt entschieden sich 770.000 Zuschauer für den Streifen.

Mehr Zuschauer als RTLzwei erreichte übrigens Super RTL mit einem familientauglicheren Programm: 900.000 Zuschauer sahen dort den Spielfilm "Eine Königin zu Weihnachten". Der Marktanteil lag insgesamt bei 2,7 Prozent und fiel in der Zielgruppe mit 2,8 Prozent noch geringfügig höher aus. "Eine samtige Bescherung" punktete im Anschluss sogar mit 3,3 Prozent. Und auch der Disney Channel war erfolgreich: Dort brachte es "Aladdin" auf 480.000 Zuschauer sowie 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen Film-Erfolg gab es darüber hinaus am Samstagabend für Tele 5, das den "Paket der Wölfe" zeigte und damit auf 470.000 Zuschauer sowie 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. ZDFneo punktete dagegen erst nach 22 Uhr: "The Fast and the Furious" erreichte zu später Stunde noch 440.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,0 Prozent beim jungen Publikum, nachdem "Into the Blue" zunächst nicht über 0,6 Prozent hinauskam.