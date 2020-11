Nicht nur ProSieben Maxx setzte am Sonntagabend auf die NFL - das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs war parallel dazu nämlich auch bei ProSieben zu sehen. Dort ließ sich die Übertragung ab 22:15 Uhr zunächst noch etwas behäbig an: Mehr als ein Marktanteil von 6,6 Prozent war in der Zielgruppe für die Vorberichterstattung nicht drin. Allerdings zogen die Werte kontinuierlich an: 7,4 Prozent betrug der Marktanteil des ersten Quarters, immerhin 8,5 Prozent waren es im zweiten Quarter.

Gegen Mitternacht waren schließlich für ProSieben zweistellige Marktanteile drin: Mit Werten von 11,2 und 13,1 Prozent bewegte sich die Live-Übertragung in der zweiten Hälfte im grünen Bereich. Umso erstaunlicher, dass auch ProSieben Maxx gewohnt starke Quoten erzielte: Dort zog der Marktanteil im dritten Quarter auf 7,1 Prozent, im vierten Quarter waren sogar 9,7 Prozent drin, sodass zu diesem Zeitpunkt fast jeder Vierte zwischen 14 und 49 Jahren das NFL-Spiel bei einem der zwei Sender verfolgte.

Insgesamt lagen beide Kanäle übrigens gar nicht so weit entfernt: Während ProSieben Maxx um 0:46 Uhr noch 230.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt, waren bei ProSieben zu diesem Zeitpunkt 300.000 Zuschauer dabei. Zu Beginnn der Übertragung hatte ProSieben sogar noch 600.000 Zuschauer gezählt. ProSieben Maxx punktete zuvor außerdem schon mit dem ersten Spiel des Abends, das die Reichweite auf bis zu 680.000 Zuschauer trieb und für Marktanteile um fünf Prozent in der Zielgruppe sorgte.

Einen erfolgreichen Abend erwischte aber auch der Männersender-Konkurrent Nitro: Dort startete "CSI: NY" mit 1,5 Prozent Marktanteil zwar vergleichsweise mäßig in den Abend, doch schon anderthalb Stunden später waren für "CSI" drei Prozent drin, eine weitere Stunde später wurden 5,0 Prozent gemessen. 870.000 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt dabei, um die US-Serie zu sehen. Nach 1 Uhr sorgte der Wiederholungsreigen schließlich sogar für beachtliche 11,0 Prozent in der Zielgruppe.