am 30.11.2020 - 11:55 Uhr

Vox zieht kurzfristige Konsequenzen aus den miesen Quoten seines Serien-Mittwochs: Nachdem die neue Serie "Lucie. Läuft doch!" bereits mit weniger als 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gestartet war, sackte der Marktanteil in der zweiten Woche sogar noch deutlich auf wenig mehr als 2 Prozent ab, insgesamt waren nur noch gut eine dreiviertel Million Zuschauer übrig. Dieser nochmal deutliche Rücksetzer auf ohnehin niedrigem Niveau führt nun dazu, dass die Serie mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen wird.

Bei den noch ausstehenden vier Episoden dürften Fans der Serie also auf TVNow angewiesen sein. Nachdem Vox einst mit dem "Club der roten Bänder" mit seiner ersten eigenproduzierten Serie einen Überraschungshit landete, bleibt man auf der Suche nach einem weiteren Erfolg in diesem Segment somit weiterhin glücklos. Doch es sind ja nicht nur die Eigenproduktionen, die Probleme machen, auch mit zugekauften Serien tut sich Vox seit langem schwer. Und auch hier zieht Vox Konsequenzen.

Zusammen mit "Lucie. Läuft doch!" verschwindet gleich der gesamte Serienmittwoch aus dem Programm: Auch "Chicago Med" und "New Amsterdam" werden ab sofort nicht mehr weiter gezeigt. Auch das kommt nicht wirklich überraschend: "Chicago Med" hatte vergangene Woche sogar nur 1,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen können, "New Amsterdam" lag ebenfalls weit unter dem Soll - wie allerdings auch schon seit Wochen. Freitags wird überdies das ebenfalls quotenschwache, spätabendliche "Chicago P.D" aus dem Programm genommen. Die Erstausstrahlungen von "Law & Order: Special Victims Unit" ab 20:15 Uhr überleben das Großreinemachen, auf die Ausstrahlung einer alten Folge um 22:15 Uhr verzichtet Vox - zumindest vorübergehend - aber ebenfalls.

Richten soll es nun im Dezember stattdessen James Bond. Am kommenden Mittwoch zeigt Vox um 20:15 Uhr nun den Bond-Film "Feuerball", eine Woche später "Man lebt nur Zweimal". Die Filme werden jeweils freitags um 22:15 Uhr wiederholt. Mittwochs gibt's im Anschluss an den Bond-Film noch alte Folgen von "Criminal Intent" zu sehen. Ab dem 16. Dezember waren mittwochs um 20:15 Uhr ohnehin Filme geplant, die dann allerdings nicht freitags wiederholt werden. Dort läuft stattdessen dann den ganzen Abend "Law & Order: Special Victims Unit".