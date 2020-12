"Zurück in die Zukunft" lautet beim Ersten derzeit das Motto mit Blick auf den Nachmittag: Nachdem auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr in den letzten Jahren weder Reise- noch Tiergeschichten noch richtig funktionieren wollten, setzt man jetzt auf Jörg Pilawa und die Wiederbelebung seines alten Formats "Das Quiz". Der Auftakt fiel nun aus Quotensicht aber erst einmal verhalten aus: 1,02 Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe, die Marktanteile lagen bei 8,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das bewegte sich in etwa auf dem Niveau, das zuletzt auch "Verrückt nach Meer" dort erzielt hatte. Klar ist aber natürlich auch: Neue Formate brauchen insbesondere tagsüber manchmal längere Zeit, um ihr Publikum zu finden - noch wäre es also viel zu früh, das Format auf diesem Sendeplatz abzuschreiben.

Auf "Wer weiß denn sowas" am Vorabend konnte sich Das Erste unterdessen wieder verlassen. 3,69 Millionen Zuschauer sahen diesmal zu, was beim Gesamtpublikum 16,9 Prozent Marktanteil entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,2 Prozent erzielt. Mit diesem starken Vorlauf steigerte sich "Morden im Norden" im Anschluss auf einen neuen Reichweiten-Rekord. 3,34 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet, auch der Marktanteil von 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum konnte sich mehr als sehen lassen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 5,8 Prozent.

Sat.1 hat mit seinen Gameshows am Vorabend hingegen weiter seine liebe Not: "Buchstaben-Battle" kam nicht über 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "5 Gold Rings" blieb im Anschluss bei miserablen 3,2 Prozent hängen. Insgesamt erreichten die beiden Sendungen nur rund 700.000 Zuschauer. Das war deutlich weniger als etwa Kabel Eins mit "Achtung Kontrolle" einfahren konnte. Dort sahen diesmal 880.000 Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,4 Prozent. Auch "Berlin - Tag & Nacht" war nicht nur bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,0 Prozent Marktanteil deutlich erfolgreicher, sondern erreichte trotz seiner sehr jungen Ausrichtung auch insgesamt eine höhere Reichweite von diesmal 770.000 Zuschauern.