am 01.12.2020 - 09:48 Uhr

Immerhin: Das neue RTLzwei-Format "3 Familien - 3 Chancen! Das große Sozialexperiment" konnte die Zuschauer aus der Auftakt-Woche halten. Problem dabei: Es dürften eigentlich noch ein paar mehr sein. 770.000 sahen die dritte Folge - das waren etwa genauso viele wie in der vergangenen Woche zum Auftakt um 20:15 Uhr eingeschaltet hatten.

Damals hatte RTLzwei direkt im Anschluss noch eine zweite Folge gezeigt, die aufgrund der späteren Sendezeit nur 580.000 Zuschauer erreicht hatte - dafür aber höhere Marktanteile erzielte. So startete die Sendung in der letzten Woche mit mauen 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich mit Folge 2 auf 5,5 Prozent. In dieser Woche nun landete "3 Familien - 3 Chancen" um 20:15 Uhr mit 4,8 Prozent wieder leicht unter dem Senderschnitt.

Auch bei Vox kann man nicht so richtig glücklich mit seinem Montagabend sein. "Goodbye Deutschland - Viva Mallorca" kam auf 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Prince Charming" musste sich danach mit 5,1 Prozent zufrieden geben. Kabel Eins legte hingegen einen guten Endspurt in einem insgesamt recht miesen Monat hin. Mit 6,7 Prozent für "Indiana Jones und der Tempel des Todes", 7,4 Prozent für "Predator" und 8,8 Prozent für "Police Story 1" erlebte der Sender einen richtig starken Abend. Klar über dem Senderschnitt lag um 20:15 Uhr auch Sat.1, wo "Sister Act 2" 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Danach ging's aber rasant bergab, die "akte" kam nicht über 4,6 Prozent Marktanteil hinaus, die "Focus TV Reportage" lag danach sogar nur bei 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.