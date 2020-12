am 03.12.2020 - 08:44 Uhr

Das Erste hat am Mittwochabend mit dem Auftakt seines Mehrteiles "Das Geheimnis des Totenwaldes" hervorragende Quoten eingefahren. 6,55 Millionen Zuschauer machten den ersten Teil des Krimis zur meistgesehenen Sendung des Tages - noch vor der "Tagesschau", die es zuvor im Ersten auf 6,28 Millionen Zuschauer brachte. Der Marktanteil lag bei sehr guten 20,5 Prozent. Eine höhere Reichweite verzeichnete ein Mittwochs-Film im Ersten zuletzt Anfang 2017.

Aber auch beim jungen Publikum lief es für "Das Geheimnis des Totenwaldes" sehr gut: 980.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem überzeugenden Marktanteil von 10,7 Prozent. In der Primetime musste sich der Krimi damit nur der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" geschlagen geben. Im Anschluss an den "Totenwald" punktete dann auch "Plusminus": Für das Wirtschaftsmagazin lief es mit 3,53 Millionen Zuschauern sogar so gut wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Doch auch das ZDF konnte am Mittwochabend überzeugen - wenn auch zunächst das vorwiegend ältere Publikum. 4,41 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel, sodass der Marktanteil bei 14,1 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen war dagegen nur 3,9 Prozent drin. Dafür trieb "Markus Lanz" den Wert zu später Stunde noch auf sehr gute 10,2 Prozent. Insgesamt erreichte sein Talk ab 23:35 Uhr im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauer sowie 16,2 Prozent Marktanteil.

Das Fernduell mit "Maischberger. Die Woche" entschied Lanz damit für sich - und das, obwohl Sandra Maischberger schon 45 Minuten früher auf Sendung ging. Den ARD-Talk sahen letztlich 1,54 Millionen Zuschauer, die für insgesamt 10,5 Prozent Marktanteil sorgten. Probleme machte derweil "Das Quiz mit Jörg Pilawa": Die dritte Folghe kam um kurz nach 16 Uhr nicht über 990.000 Zuschauer sowie 7,6 Prozent Marktanteil hinaus - bislang ist damit noch kein Aufwind in Sicht.