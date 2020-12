Die Auswanderer-Familie um Konny Reimann zählt auch nach Jahren noch immer viele Fans. In dieser Woche lief es für die RTLzwei-Dokusoap allerdings ungewöhnlich gut: Nach dem guten Staffel-Auftakt der Vorwoche lief es für "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" am Mittwochabend noch einmal ein ganzes Stück besser. 1,54 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei und damit 150.000 mehr als noch vor einer Woche zu dieser Zeit.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei richtig tollen 7,9 Prozent und fiel damit so hoch aus wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatten die beiden Folgen noch Werte von 5,9 und 6,8 Prozent erzielt. Auch die zweite "Reimanns"-Folge war ähnlich stark: Sie erreichte 1,55 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe. Später am Abend hielt "Daniela Katzenberger - natürlich blond" noch 890.000 Zuschauer bei RTLzwei und verzeichnete 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Besser als zuletzt lief es am Mittwochabend auch für Vox, wo man sich kurzfristig von seiner neuen Serie "Lucie. Läuft doch" trennte und stattdessen "James Bond 007 - Feuerball" ausstrahlte. Mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent in der Zielgruppe schaffte der Film-Klassiker auf Anhieb einen mehr als doppelt so hohen Wert. Insgesamt schalteten 1,41 Millionen Zuschauer ein. Kabel Eins punktete derweil bei 5,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen mit dem Spielfilm "Die Goonies" und erreichte insgesamt 920.000 Zuschauer.

Gute Quoten gab's außerdem für Sky, wo die Champions League mit der Konferenz und dem Einzelspiel von Borussia Dortmund ab 21:00 Uhr durchschnittlich 970.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,5 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete. Die frühe Übertragung zählte ab 18:55 Uhr bereits 320.000 Zuschauer, kam bei den 14- bis 49-Jährigen aber nicht über 1,7 Prozent Marktanteil hinaus.