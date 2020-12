Mit einem Tagesmarktanteil von 2,2 Prozent war Nitro am Donnerstag in der Zielgruppe sehr erfolgreich. So lief es schon tagsüber prächtig - auf bis zu 3,5 Prozent brachte es etwa "MacGyver", ehe "M.A.S.H." im Anschluss bis zu 3,1 Prozent schaffte. Die meisten Zuschauer verzeichnete der Sender jedoch am Abend mit der Europa League: Den Sieg von Bayer Leverkusen gegen Nizza verfolgten ab 21:00 Uhr zunächst 1,05 Millionen Zuschauer.

Während der zweiten Halbzeit waren sogar 1,29 Millionen Zuschauer dabei, die beim Gesamtpublikum für sehr gute 5,5 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zu diesem Zeitpunkt mit 4,1 Prozent nicht ganz so stark, aber natürlich trotzdem erfolgreich. Zufrieden kann man aber auch bei ProSieben Maxx sein, wo die neue Doku-Reihe "Biss an die Schmerzgrenze" im Laufe des Abends an Fahrt zulegte: Mit 140.000 Zuschauern gestartet, waren bei der dritten Folge schon 240.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil zog in der Zielgruppe von 1,2 auf sehr gute 2,1 Prozent an.

Der Disney Channel punktete unterdessen mit einem Weihnachts-Doppel: So erreichte der Spielfilm "Liebesbriefe zu Weihnachten" um 20:15 Uhr durchschnittlich 690.000 Zuschauer und einen Gesamt-Marktanteil von 2,2 Prozent, "Weihnachten mit Holly" brachte es direkt danach auf 570.000 Zuschauer sowie 2,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit Werten von 1,2 und 1,4 Prozent etwas schwächer, aber ebenfalls zufriedenstellend.

Noch stärker war jedoch Super RTL unterwegs, das auf vier Folgen von "CSI: Miami" setzte und damit bis zu 830.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte. In der Zielgruppe stieg der Marktanteil im Laufe des Abends von 2,9 auf 5,3 Prozent an und lag damit deutlich über den Normalwerten des Senders. Entsprechend stark fiel zudem der Tagesmarktanteil aus: Mit 2,4 Prozent war Super RTL am Donnerstag der erfolgreichste kleine Sender beim jungen Publikum.