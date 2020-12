Dass sich "Pretty in Plüsch" doch noch zum Erfolg mausert, ist wohl eher unwahrscheinlich. Immerhin hat die neue Sat.1-Gesangsshow in der zweiten Woche aber keine weiteren Zuschauer verloren: Trotz der Stärke von "Ninja Warrior Germany" hielt sich der Neustart im Vergleich zum Auftakt sehr stabil. Wie schon in der Vorwoche lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 5,1 Prozent, insgesamt schalteten 930.000 Zuschauer ein - nur 10.000 weniger als zuletzt.

Zufrieden kann man damit aber natürlich trotzdem nicht sein, zumal auch die Sketchcomedy "Rabenmütter" im weiteren Verlauf des Abends nichts mehr reißen konnte. Mehr als 790.000 Zuschauer waren für das Format nicht drin, der Marktanteil ging ab 22:48 Uhr sogar auf 4,8 Prozent zurück. Und auch vom Vorabend kommen keine guten Nachrichten für Sat.1: Dort markierte die Spielshow "5 Gold Rings" mit gerade mal 600.000 Zuschauern ein neues Tief und auch der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 3,1 Prozent völlig enttäuschend aus.

Und so bleibt Sat.1 am Freitag nur der Blick auf den Morgen, um gute Laune zu bekommen. Das "Frühstücksfernsehen" verzeichnete zum Wochenausklang hervorragende 18,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und machte den Sender damit zum Marktführer. Ganz so stark war das anschließende "Frühstücksfernsehen hautnah" zwar nicht, doch mit 410.000 Zuschauern uund 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es auch hierfür gut.

Deutlich mehr Zuschauer lockte jedoch das ZDF-Magazin "Volle Kanne" vor den Fernseher, das am Freitag zum letzten Mal von Ingo Nommsen präsentiert wirde. 830.000 Zuschauer waren ab kurz nach 9 Uhr dabei und sorgten für sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil. "Live nach Neun" brachte es parallel dazu im Ersten auf 500.000 Zuschauer sowie 9,7 Prozent.