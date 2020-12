Vor einer Woche haben sich 9,54 Millionen Menschen den ersten Teil des "Tatort"-Jubiläums angesehen. Eine Woche später kam der zweite Teil des Dortmund/München-Crossovers noch auf 8,74 Millionen Zuschauer. Es sind also einige "Tatort"-Fans binnen Wochenfrist abhanden gekommen, der Marktanteil lag aber natürlich bei trotzdem sehr guten 24,5 Prozent. Und selbstredend war die Krimi-Reihe in der Primetime das erfolgreichste Format am Sonntag, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte mit 9,28 Millionen Zuschauern eine noch höhere Reichweite.

Der "Tatort" setzte sich auch beim jungen Publikum an die Spitze der Primetime-Charts: 2,33 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen richtig guten 21,8 Prozent. Hier verzeichnete Teil zwei des Jubiläums übrigens nur leichte Abschläge: Vor einer Woche sahen 2,38 Millionen Menschen zu und es wurden 22,8 Prozent Marktanteil gemessen.

Anne Will hatte im Anschluss an den "Tatort" aber so ihre liebe Mühe, die hohen Zuschauerzahlen zu halten, vor allem das junge Publikum schaltete reihenweise ab. Und so blieben nur noch 540.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren dran, die ihren Talk über die politische Situation in den USA verfolgten. Der Marktanteil rutschte auf enttäuschende 6,5 Prozent ab. Insgesamt halbierte sich der Marktanteil auf 12,0 Prozent, 3,32 Millionen Menschen waren ab 21:45 Uhr noch mit dabei.

Dass Das Erste am Ende des Sonntags mit 15,1 Prozent Tagesmarktanteil sehr deutlich vor dem ZDF (9,3 Prozent) lag, ist auch der Daytime zu verdanken, wo man mit Biathlon-Übertragungen punktete. Die Mainzer erreichten mit einem neuen "Katie Fforde"-Film in der Primetime 4,37 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" steigerte sich danach noch auf 4,71 Millionen und 15,6 Prozent, bis 19 Uhr lag das ZDF am Sonntag aber bei konstant einstelligen Marktanteilen, was dann auch den schlechten Tageswert erklärt.