Die Primetime ist aber nicht das einzige Problem von Kabel Eins: So erreichte der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Marathon zwischen 15 und 20:15 Uhr in der Spitze nur 3,2 Prozent, "Abenteuer Leben Spezial" landete davor bei 2,2 Prozent. Bei diesen Werten ist es dann auch kein Wunder, dass Kabel Eins am Sonntag nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent einfahren konnte und damit der schwächste der acht großen Sender war.

Um ein Haar wäre man sogar noch hinter ProSieben Maxx zurückgefallen, der vermeintlich kleinere Sender lag an diesem Sonntag mit 2,7 Prozent jedenfalls auf Augenhöhe. Möglich wurde das einmal mehr durch die NFL: So kam die spätabendliche Übertragung auf bis zu 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch beim ersten Match des Abends schwankten die Werte zwischen guten 2,8 und noch besseren 3,7 Prozent.

Kabel Eins war am Sonntag aber längst nicht der einzige Sender mit Problemen. Auch RTLzwei (4,1 Prozent) und Vox (4,9 Prozent) wussten nicht zu überzeugen. Bei RTLzwei kam die Wiederholung von "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" auf lediglich 690.000 Zuschauer, das entsprach 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und bei Vox landete "Hot oder Schrott" bei 5,4 Prozent, hier sahen 900.000 Menschen zu. Am Vorabend enttäuschten zudem "Wilkes Welt" (4,4 Prozent) und "Beat the Box" (5,2 Prozent).