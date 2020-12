Die zweite Staffel von "Prince Charming" ist für Vox bislang kein Quoten-Erfolg, im Schnitt holte das Format nur 4,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Mit einer weiteren neuen Ausgabe am Montag brachte es Vox auf 4,8 Prozent, auch das ist viel zu wenig für den Sender. Nur 530.000 Menschen sahen insgesamt zu. Dem Format kommt zugute, dass es eigentlich für TVNow produziert wurde und es hier mutmaßlich besser läuft als im linearen TV - konkrete Abrufzahlen veröffentlicht die Mediengruppe RTL ja nicht.

Bei Vox tat sich am Montag aber auch "Goodbye Deutschland" zur besten Sendezeit schwer, vor der Kuppelshow kamen die Auswanderer auf lediglich 5,5 Prozent Marktanteil, 1,14 Millionen Menschen sahen zu. Dass Vox dennoch bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,5 Prozent gelandet ist, ist dem Vorabend zu verdanken. So holten "First Dates" und "Das perfekte Dinner" 7,7 und 6,9 Prozent Marktanteil, "Zwischen Tüll und Tränen" war davor sogar zu noch deutlich besseren 10,3 Prozent gut.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen von RTLzwei, wo sich das Sozialexperiment "3 Familien - 3 Chancen" zwar nur leicht auf 800.000 Zuschauer steigern konnte, dafür ging es aber bei den 14- bis 49-Jährigen auf 5,8 Prozent Marktanteil nach oben. Damit war es die erste Primetime-Ausgabe des Formats, die über dem Senderschnitt lag. "Armes Deutschland" steigerte sich später auf noch bessere 6,5 Prozent.

Gut lief es in der Primetime auch für Sat.1, "Charlie und die Schokoladenfabrik" unterhielt 1,45 Millionen Menschen, 810.000 davon kamen aus der Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 9,8 Prozent. Sat.1 war damit erster Verfolger von "Bauer sucht Frau" in der Primetime. Bei ProSieben machten unterdessen die "Simpsons" erneut Probleme: Zwei neue Episoden holten lediglich 8,2 und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, eine Wiederholung kam danach nur auf 6,6 Prozent. Und auch "The Big Bang Theory" und ein "Late Night Berlin"-Best-Of blieben danach weit von zweistelligen Werten entfernt.