Am Donnerstag trat wieder die etwas kuriose Situation ein, dass die Sendung "Maybrit Illner" ohne Maybrit Illner auskommen musste, die krankheitsbedingt ausfiel. Stattdessen führte Matthias Fornoff durch die Sendung, die sich - natürlich - mit der Frage nach dem möglicherweise kurz bevorstehenden Lockdown beschäftigte. Parallel zu den nun wieder deutlich ansteigenden Corona-Zahlen steigt auch das Interesse der Deutschen an dem Thema: Mit 3,35 Millionen Zuschauern gehörte die gestrige Ausgabe zu den erfolgreichsten des Jahres, der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Besonders bemerkenswert war auch das Abschneiden bei den jüngeren Zuschauern, die für Polittalks ja häufig eher schwer zu begeistern sind. Diesmal reichte es in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen aber für 10,9 Prozent Marktanteil. Auch in dieser Hinsicht schaffte es die gestrige Ausgabe in die Top5 dieses Jahres.

Im Anschluss steigerte sich Markus Lanz bei den jüngeren Zuschauern sogar auf einen Jahresbestwert (im Vergleich hier jeweils nur die vorläufig gewichteten Zahlen): Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag hier sogar bei 15,3 Prozent. Insgesamt hatten 2,43 Millionen Zuschauer die Sendung eingeschaltet, bei der neben Dauergast Karl Lauterbach unter anderem auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die Vorsitzende des Deutschen Ehtikrates zu Gast waren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 22,6 Prozent.

Und auch um 20:15 Uhr gelang dem ZDF bei den jüngeren Zuschauern schon der Sprung auf einen zweistelligen Marktanteil: Die "Bergretter" lagen bei 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war ein neuer Bestwert für einen vorläufig gewichteten Marktanteil in der Geschichte des Formats. Damit musste sich das ZDF in dieser Altersgruppe nur dem "Supertalent" bei RTL geschlagen geben. Beim Gesamtpublikum waren die "Bergretter" mit 5,93 Millionen Zuschauern Marktführer in der Primetime, nur die "Tagesschau" hatte um 20 Uhr mit 6,19 Millionen Zuschauern eine noch höhere Reichweite. Der Kimi "Wolfsland - Das Kind vom Finstertor" sortierte sich im Anschluss aber hinter dem ZDF ein. Mit 5,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum kann man aber auch bei der ARD vollauf zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 7,3 Prozent.