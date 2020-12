Eine Woche früher als geplant endete am Freitagabend die neue Sat.1-Show "Pretty in Plüsch", mit der sich Sender ein Stück vom Kuchen des "Masked Singer"-Erfolgs greifen wollte. Doch das Gegenteil war der Fall: Von Beginn an lockte die Sendung weniger als eine Million Zuschauer vor den Fernseher - und zum Abschied kamen sogar noch einige Fans abhanden. Gerade mal noch 770.000 Zuschauer sahen in dieser Woche das Finale, über eine Viertelmillion weniger als zuletzt. Beim Gesamtpublikum reichte das für nur 2,6 Prozent Marktanteil.

In der Zielgruppe ging es im Gegenzug jedoch sogar leicht nach oben: Mit 450.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Pretty in Plüsch" zum Abschied einen Marktanteil von 5,6 Prozent, was immerhin ein halber Prozentpunkt mehr war als in den beiden Wochen zuvor - ein Erfolg war die Sendung damit aber freilich trotzdem nicht. Ungleich besser lief es da schon für die RTL-Show "Ehrlich Brothers - Fabrik der Träume", die mit 13,6 Prozent Marktanteil ganze drei Prozentpunkte mehr einfuhr als noch am Donnerstag vor einer Woche.

Insgesamt zählten die Ehrlich Brothers im Schnitt 2,35 Millionen Zuschauer, nachdem das "RTL aktuell Spezial" im Vorfeld sogar noch 2,92 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die Nachrichtensendung mit 15,9 Prozent Marktanteil damit knapp vor dem "ARD extra" zur Corona-Lage, das auf 15,6 Prozent kam. Insgesamt war die ARD-Sendung mit 5,69 Millionen Zuschauern aber deutlich gefragter. Auf eine höhere Reichweite brachte es am Freitag nur die ZDF-Serie "Die Chefin".

Für ProSieben verlief der Abend unterdessen ebenfalls gut: Von 2,22 Millionen Zuschauern wurde der Spielfilm "Jack Reacher" gesehen - das war für den Sender die bislang beste Freitags-Reichweite des Jahres. In der Zielgruppe überzeugte der Streifen mit 11,7 Prozent Marktanteil. "Spiderman" kam bei RTLzwei dagegen nicht über 4,0 Prozent hinaus. Noch schlechter lief es für die beiden neuen Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit", die bei Vox gerade mal 2,7 Prozent schafften und damit noch knapp hinter "Navy CIS" bei Kabel Eins landeten.